https://1prime.ru/20240705/sevastopol-849839712.html

Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев

Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев - 05.07.2024, ПРАЙМ

Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев

Над водным пространством Черного моря работает авиация для ликвидации воздушных целей, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:46+0300

2024-07-05T11:46+0300

2024-07-05T12:23+0300

россия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Над водным пространством Черного моря работает авиация для ликвидации воздушных целей, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказано в сообщении главы региона.Ранее В 10.19 по московскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в городе приостановлена работа наземного и морского общественного транспорта.Губернатор обратился к жителям, предупредив о необходимости соблюдать меры безопасности, укрыться во временных убежищах, постараться также избегать открытых мест.

https://1prime.ru/20240629/sevastopol-849602932.html

севастополь

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россия, севастополь