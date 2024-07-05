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Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев
Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев - 05.07.2024, ПРАЙМ
Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев
Над водным пространством Черного моря работает авиация для ликвидации воздушных целей, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:46+0300
2024-07-05T12:23+0300
россия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Над водным пространством Черного моря работает авиация для ликвидации воздушных целей, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказано в сообщении главы региона.Ранее В 10.19 по московскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в городе приостановлена работа наземного и морского общественного транспорта.Губернатор обратился к жителям, предупредив о необходимости соблюдать меры безопасности, укрыться во временных убежищах, постараться также избегать открытых мест.
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севастополь
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россия, севастополь
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
11:46 05.07.2024 (обновлено: 12:23 05.07.2024)
 
Над акваторией Черного моря работает авиация, заявил Развожаев

Развожаев: авиация работает над акваторией по уничтожению воздушных целей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Над водным пространством Черного моря работает авиация для ликвидации воздушных целей, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказано в сообщении главы региона.
Ранее В 10.19 по московскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в городе приостановлена работа наземного и морского общественного транспорта.
Губернатор обратился к жителям, предупредив о необходимости соблюдать меры безопасности, укрыться во временных убежищах, постараться также избегать открытых мест.
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