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"Вычеркните": Шольц вызвал гнев у немцев своим заявлением об Украине
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев у немцев своим заявлением об Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев у немцев своим заявлением об Украине
Пользователи соцсети X отреагировали гневными постами на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о предоставлении новых сумм Киеву из бюджета Германии. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T23:45+0300
2024-07-05T23:45+0300
2024-07-05T23:45+0300
политика
германия
олаф шольц
поддержка украины
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X отреагировали гневными постами на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о предоставлении новых сумм Киеву из бюджета Германии.По мнению Шольца, ФРГ требуются экономический рост, поддержка Украины, стабильные пенсии, сильный парламент, хорошие дороги и пунктуальные поезда. Все это, по словам канцлера, заложено в проект бюджета."Вычеркните, пожалуйста "поддержку Украины", остальное одобрено", — отметил пользователь с ником PhnThms.Пользователь Slavoid, считает, что Берлину "не нужна поддержка режима Зеленского"."Нам не нужно поддерживать Украину. У нас нет войны с Россией", — также отметил пользователь Pierre.По словам Roswitha Baltes, Украина не входит в состав Германии и "этого достаточно"."Нам нужен канцлер, который заботится о Германии", — подчеркнул Hartmut.
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германия, олаф шольц, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, поддержка Украины
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев у немцев своим заявлением об Украине
В Германии гневно отреагировали на слова Шольца о выделении денег Украине
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ.
Пользователи соцсети X
отреагировали гневными постами на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о предоставлении новых сумм Киеву из бюджета Германии.
По мнению Шольца, ФРГ требуются экономический рост, поддержка Украины, стабильные пенсии, сильный парламент, хорошие дороги и пунктуальные поезда. Все это, по словам канцлера, заложено в проект бюджета.
"Вычеркните, пожалуйста "поддержку Украины", остальное одобрено", — отметил пользователь с ником PhnThms.
Пользователь Slavoid, считает, что Берлину "не нужна поддержка режима Зеленского".
"Нам не нужно поддерживать Украину. У нас нет войны с Россией", — также отметил пользователь Pierre.
По словам Roswitha Baltes, Украина не входит в состав Германии и "этого достаточно".
"Нам нужен канцлер, который заботится о Германии", — подчеркнул Hartmut.
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