https://1prime.ru/20240705/shos-849847434.html

Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС

Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС

Турция может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, но на это потребуется время, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:26+0300

2024-07-05T14:26+0300

2024-07-05T14:26+0300

политика

шос

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 июл – ПРАЙМ. Турция может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, но на это потребуется время, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер рассказал журналистам, что структура ШОС указывает на сотрудничество России с тюркскими государствами. Как пояснил Эрдоган, в организации есть преимущественно тюркские страны, сила которых возрастает.Турецкий лидер также отметил, что Анкара намерена развивать отношения с Россией и Китаем в рамках ШОС."Мы хотим, чтобы они включили нас сюда не как партнёра по диалогу, а как партнёра по организации, как и другие. Иран наконец-то присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, туда входит и Пакистан. В настоящее время в организации 9 постоянных членов. Не стоит говорить, что Турция не может быть в числе этих стран, но на это может потребоваться некоторое время", - заключил Эрдоган.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.

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шос, турция, реджеп тайип эрдоган