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Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы
Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы - 05.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы
Не следует путать европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:01+0300
2024-07-05T18:01+0300
политика
ес
европейцы
петер сийярто
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Не следует путать европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в Москву.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство по поводу поездки в РФ премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что данный визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. "Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", — сказал Сийярто журналистам.
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ес, европейцы, петер сийярто
Политика, ЕС, европейцы, Петер Сийярто
18:01 05.07.2024
 
Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы

Сийярто: не следует путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Не следует путать европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в Москву.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство по поводу поездки в РФ премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что данный визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
"Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", — сказал Сийярто журналистам.
Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
17:57
 
ПолитикаЕСевропейцыПетер Сийярто
 
 
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