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Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы

Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы - 05.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто призвал не путать провоенных политиков в ЕС с населением Европы

Не следует путать европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:01+0300

2024-07-05T18:01+0300

2024-07-05T18:01+0300

политика

ес

европейцы

петер сийярто

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Не следует путать европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в Москву.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство по поводу поездки в РФ премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что данный визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. "Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", — сказал Сийярто журналистам.

https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849863880.html

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ес, европейцы, петер сийярто