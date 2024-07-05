https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849865595.html
Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики
Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики - 05.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики
Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения. Страна заинтересована в как можно скорейшем... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:42+0300
2024-07-05T18:42+0300
2024-07-05T18:42+0300
энергетика
россия
венгрия
аэс "пакш"
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923011_0:202:3012:1896_1920x0_80_0_0_5b837fdd5eba5dcfbefa4be63f9068c2.jpg
БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения. Страна заинтересована в как можно скорейшем строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Энергетическое сотрудничество России и Венгрии хорошо служит интересам безопасности венгерского энергоснабжения. Как можно скорейшее строительство двух новых блоков АЭС "Пакш" имеет для нас ключевое значение, потому что они продолжат улучшать энергобезопасность Венгрии и увеличат независимость Венгрии от всех драматических изменений на международных энергорынках", — сказал он в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.Сийярто также назвал срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию.По его словам, "все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию "самое позднее — в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849863880.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923011_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ff3af5682a442cce7ea95fdb43b757db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, аэс "пакш", петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Петер Сийярто
Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики
Сийярто: сотрудничество с Россией в сфере энергетики служит венгерским интересам
БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения. Страна заинтересована в как можно скорейшем строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Энергетическое сотрудничество России и Венгрии хорошо служит интересам безопасности венгерского энергоснабжения. Как можно скорейшее строительство двух новых блоков АЭС "Пакш" имеет для нас ключевое значение, потому что они продолжат улучшать энергобезопасность Венгрии и увеличат независимость Венгрии от всех драматических изменений на международных энергорынках", — сказал он в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Сийярто также назвал срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию.
По его словам, "все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию "самое позднее — в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Венгрия не намерена обращать внимание на критику визита Орбана в Россию