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Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики

Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики - 05.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики

Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения. Страна заинтересована в как можно скорейшем... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:42+0300

2024-07-05T18:42+0300

2024-07-05T18:42+0300

энергетика

россия

венгрия

аэс "пакш"

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения. Страна заинтересована в как можно скорейшем строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Энергетическое сотрудничество России и Венгрии хорошо служит интересам безопасности венгерского энергоснабжения. Как можно скорейшее строительство двух новых блоков АЭС "Пакш" имеет для нас ключевое значение, потому что они продолжат улучшать энергобезопасность Венгрии и увеличат независимость Венгрии от всех драматических изменений на международных энергорынках", — сказал он в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.Сийярто также назвал срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию.По его словам, "все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию "самое позднее — в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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россия, венгрия, аэс "пакш", петер сийярто