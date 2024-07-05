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Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск - 05.07.2024, ПРАЙМ
Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
После атаки Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:09+0300
2024-07-05T12:09+0300
2024-07-05T12:09+0300
происшествия
всу
теракт
уголовное дело
следственный комитет
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. После атаки Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Губернатор Краснодарского края ранее сообщал, что ВСУ в ночь на пятницу, 5 июля, атаковали регион, в результате шесть жителей Приморско-Ахтарска были госпитализированы с ранениями. Позднее он добавил, что одна из пострадавших, шестилетняя девочка, скончалась."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала Петренко.Она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры, чтобы установить исполнителей атаки и тех, кто отдал соответствующий приказ.
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всу, теракт, уголовное дело, следственный комитет
Происшествия, ВСУ, теракт, уголовное дело, Следственный комитет
Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. После атаки Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Губернатор Краснодарского края ранее сообщал, что ВСУ в ночь на пятницу, 5 июля, атаковали регион, в результате шесть жителей Приморско-Ахтарска были госпитализированы с ранениями. Позднее он добавил, что одна из пострадавших, шестилетняя девочка, скончалась.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала Петренко.
Она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры, чтобы установить исполнителей атаки и тех, кто отдал соответствующий приказ.
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