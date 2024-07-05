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Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск - 05.07.2024, ПРАЙМ

Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

После атаки Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:09+0300

2024-07-05T12:09+0300

2024-07-05T12:09+0300

происшествия

всу

теракт

уголовное дело

следственный комитет

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. После атаки Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Губернатор Краснодарского края ранее сообщал, что ВСУ в ночь на пятницу, 5 июля, атаковали регион, в результате шесть жителей Приморско-Ахтарска были госпитализированы с ранениями. Позднее он добавил, что одна из пострадавших, шестилетняя девочка, скончалась."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала Петренко.Она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры, чтобы установить исполнителей атаки и тех, кто отдал соответствующий приказ.

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всу, теракт, уголовное дело, следственный комитет