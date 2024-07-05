https://1prime.ru/20240705/special-849846250.html

Орбан назвал новую встречу с Путиным особенной

Орбан назвал новую встречу с Путиным особенной - 05.07.2024, ПРАЙМ

Орбан назвал новую встречу с Путиным особенной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Росии Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним несколько важных для Европы вопросов... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:54+0300

2024-07-05T13:54+0300

2024-07-05T13:55+0300

политика

россия

венгрия

украина

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Росии Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним несколько важных для Европы вопросов и узнать позицию Москвы. "Спасибо, что приняли меня сегодня, эта встреча более особенная, чем предыдущая", - сказал венгерский премьер. Он выразил благодарность за согласие Путина принять гостя "даже в таких тяжелых условиях". "Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", - добавил Орбан.Последняя встреча двух политиков проходила в Китае в октябре 2023 года. Вечером пятого июля Орбана намерен также принять участие в саммите Организации тюркских государств в Баку.Второго июля как представитель Евросоюза венгерский премьер общался в Киеве с Владимиром Зеленским. Политик предложил ему условия прекращения огня, однако, как позже сообщили в офисе Зеленского, все озвученные идеи были отвергнуты.

https://1prime.ru/20240705/orban-849845853.html

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россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан