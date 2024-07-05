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Bloomberg: Shell, TotalEnergies, BP, Mitsui получат долю в проекте СПГ
Bloomberg: Shell, TotalEnergies, BP, Mitsui получат долю в проекте СПГ - 05.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Shell, TotalEnergies, BP, Mitsui получат долю в проекте СПГ
Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui инвестируют в строительство производства сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшего экспорта - Ruwais, оганизуемого в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:25+0300
2024-07-05T11:25+0300
2024-07-05T11:25+0300
энергетика
спг
adnoc
shell
bp
mitsui
totalenergies
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui инвестируют в строительство производства сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшего экспорта - Ruwais, оганизуемого в ОАЭ местной компанией ADNOC, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники. "Четыре международные компании согласились инвестировать в следующий проект Abu Dhabi National Oil Co., направленный на экспорт сжиженного природного газа. Shell Plc, TotalEnergies SE, BP Plc и Mitsui & Co. получат доли по 10% в проекте Ruwais... Соглашения могут быть подписаны уже на следующей неделе", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что инвестируя в Ruwais энергетические компании делают ставку на долгосрочный спрос на природный газ, несмотря на то что многие страны намерены перейти на более экологичные альтернативы. В июне совет директоров ADNOC под председательством наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда Бен Мухаммеда Бен Заеда Аль Нахайяна утвердил решение об инвестиции в строительстве терминала СПГ мощностью 9,6 миллионов тонн в год стоимостью в 5,5 миллиардов долларов. В пресс-релизе отмечалось, что после реализации проекта мощности ADNOC в ОАЭ вырастут более чем вдвое и достигнут 15 миллионов тонн в год СПГ.
https://1prime.ru/20240703/spg-849697109.html
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спг, adnoc, shell, bp, mitsui, totalenergies
Энергетика, СПГ, ADNOC, Shell, BP, Mitsui, TotalEnergies
Bloomberg: Shell, TotalEnergies, BP, Mitsui получат долю в проекте СПГ
Bloomberg: Shell, TotalEnergies, BP, Mitsui получат по 10% участия в проекте СПГ ADNOC
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui инвестируют в строительство производства сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшего экспорта - Ruwais, оганизуемого в ОАЭ местной компанией ADNOC, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники.
"Четыре международные компании согласились инвестировать в следующий проект Abu Dhabi National Oil Co., направленный на экспорт сжиженного природного газа. Shell Plc, TotalEnergies SE, BP Plc и Mitsui & Co. получат доли по 10% в проекте Ruwais... Соглашения могут быть подписаны уже на следующей неделе", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что инвестируя в Ruwais энергетические компании делают ставку на долгосрочный спрос на природный газ, несмотря на то что многие страны намерены перейти на более экологичные альтернативы.
В июне совет директоров ADNOC под председательством наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда Бен Мухаммеда Бен Заеда Аль Нахайяна утвердил решение об инвестиции в строительстве терминала СПГ мощностью 9,6 миллионов тонн в год стоимостью в 5,5 миллиардов долларов.
В пресс-релизе отмечалось, что после реализации проекта мощности ADNOC в ОАЭ вырастут более чем вдвое и достигнут 15 миллионов тонн в год СПГ.
В Минэнерго предрекли рост производства СПГ в России до 140 миллионов тонн