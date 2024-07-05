https://1prime.ru/20240705/svo-849851075.html

Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - 05.07.2024, ПРАЙМ

Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

Вооруженные силы России продвинулись под Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал NV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:43+0300

2024-07-05T15:43+0300

2024-07-05T15:43+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвинулись под Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал NV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV."Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", - сообщил он.По словам генерала, ситуация в районе Часова Яра не менее сложная. Как пояснил Романенко, ВСУ отступают, так как подразделения неукомплектованы, а российская артиллерия наносит массированные удары.Министерство обороны России в ежедневной сводке 5 июля сообщило, что группировка "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР.

https://1prime.ru/20240705/ukraina-849840635.html

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всу, украина