Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240705/svo-849851075.html
Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО
Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - 05.07.2024, ПРАЙМ
Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО
Вооруженные силы России продвинулись под Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал NV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:43+0300
2024-07-05T15:43+0300
спецоперация на украине
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвинулись под Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал NV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV."Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", - сообщил он.По словам генерала, ситуация в районе Часова Яра не менее сложная. Как пояснил Романенко, ВСУ отступают, так как подразделения неукомплектованы, а российская артиллерия наносит массированные удары.Министерство обороны России в ежедневной сводке 5 июля сообщило, что группировка "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР.
https://1prime.ru/20240705/ukraina-849840635.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
15:43 05.07.2024
 
Подошли к городу: украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

Генерал ВСУ Романенко заявил, что ВС России продвинулись в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России продвинулись под Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал NV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV.
"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", - сообщил он.
По словам генерала, ситуация в районе Часова Яра не менее сложная. Как пояснил Романенко, ВСУ отступают, так как подразделения неукомплектованы, а российская артиллерия наносит массированные удары.
Министерство обороны России в ежедневной сводке 5 июля сообщило, что группировка "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ
11:55
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала