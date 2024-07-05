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Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии
Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии
Российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки, передает Military Watch Magazine. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:06+0300
2024-07-05T12:22+0300
украина
всу
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вооружения
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки, передает Military Watch Magazine."Подразделения российской армии уничтожили один из оставшихся танков типа M1A1 “Абрамс” (Abrams) ВСУ в районе Авдеевки, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника", — сказано в публикации.Согласно изданию, Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, но уже через несколько дней после первого боя первый из них был уничтожен. Украинская армия отвела оставшиеся танки с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости.Ко всему прочему, в танках были обнаружены технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсату, а также слабая устойчивость к российскому огню.Адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, выразил опасения о плохой эффективности и рисках для массированного применения танков в условиях, где распространены беспилотники. Танки Abrams также понесли потери от ручного противотанкового оружия и танковых пушек Т-72, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу, abrams
УКРАИНА, ВСУ, Abrams, Вооружения
12:06 05.07.2024 (обновлено: 12:22 05.07.2024)
 
Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии

MWM: российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки, передает Military Watch Magazine.
"Подразделения российской армии уничтожили один из оставшихся танков типа M1A1 “Абрамс” (Abrams) ВСУ в районе Авдеевки, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника", — сказано в публикации.
Согласно изданию, Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, но уже через несколько дней после первого боя первый из них был уничтожен. Украинская армия отвела оставшиеся танки с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости.
Ко всему прочему, в танках были обнаружены технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсату, а также слабая устойчивость к российскому огню.
Адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, выразил опасения о плохой эффективности и рисках для массированного применения танков в условиях, где распространены беспилотники. Танки Abrams также понесли потери от ручного противотанкового оружия и танковых пушек Т-72, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
3 июня, 09:33
 
ВооруженияУКРАИНАВСУAbrams
 
 
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