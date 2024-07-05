https://1prime.ru/20240705/tank-849841293.html

Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии

Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Минус танк. Украине не удалось спрятать Abrams от российской артиллерии

Российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки, передает Military Watch Magazine. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:06+0300

2024-07-05T12:06+0300

2024-07-05T12:22+0300

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вооружения

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили танк ВСУ M1A1 Abrams в районе Авдеевки, передает Military Watch Magazine."Подразделения российской армии уничтожили один из оставшихся танков типа M1A1 “Абрамс” (Abrams) ВСУ в районе Авдеевки, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника", — сказано в публикации.Согласно изданию, Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, но уже через несколько дней после первого боя первый из них был уничтожен. Украинская армия отвела оставшиеся танки с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости.Ко всему прочему, в танках были обнаружены технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсату, а также слабая устойчивость к российскому огню.Адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, выразил опасения о плохой эффективности и рисках для массированного применения танков в условиях, где распространены беспилотники. Танки Abrams также понесли потери от ручного противотанкового оружия и танковых пушек Т-72, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240603/abrams-848753131.html

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украина, всу, abrams