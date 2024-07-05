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"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица

"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица

"Тинькофф банк" как юридическое лицо изменил свое наименование на АО "ТБанк", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:23+0300

2024-07-05T13:23+0300

2024-07-05T13:23+0300

россия

тинькофф

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" как юридическое лицо изменил свое наименование на АО "ТБанк", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "ТКС Холдинг" в начале июня объявил о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк. Тогда отмечалось, что обновление будет проходить постепенно: на первом этапе изменят сайт и приложение (логотип был обновлен еще в феврале 2024 года), позже - все юридические названия (пока сохранялось наименование АО "Тинькофф Банк"), дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Запись о переименовании юрлица датирована в ЕГРЮЛ 4 июля 2024 года.

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россия, тинькофф