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"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица
"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица
"Тинькофф банк" как юридическое лицо изменил свое наименование на АО "ТБанк", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). | 05.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-05T13:23+0300
россия
тинькофф
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" как юридическое лицо изменил свое наименование на АО "ТБанк", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "ТКС Холдинг" в начале июня объявил о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк. Тогда отмечалось, что обновление будет проходить постепенно: на первом этапе изменят сайт и приложение (логотип был обновлен еще в феврале 2024 года), позже - все юридические названия (пока сохранялось наименование АО "Тинькофф Банк"), дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Запись о переименовании юрлица датирована в ЕГРЮЛ 4 июля 2024 года.
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россия, тинькофф
РОССИЯ, Тинькофф
13:23 05.07.2024
 
"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица

"Тинькофф банк" сменил наименование юрлица на ТБанк

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБанк "Тинькофф"
Банк Тинькофф - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" как юридическое лицо изменил свое наименование на АО "ТБанк", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"ТКС Холдинг" в начале июня объявил о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк. Тогда отмечалось, что обновление будет проходить постепенно: на первом этапе изменят сайт и приложение (логотип был обновлен еще в феврале 2024 года), позже - все юридические названия (пока сохранялось наименование АО "Тинькофф Банк"), дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.
Запись о переименовании юрлица датирована в ЕГРЮЛ 4 июля 2024 года.
 
РОССИЯТинькофф
 
 
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