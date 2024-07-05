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Титов призвал к созданию единых инструментов углеродной нейтральности в ШОС - 05.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240705/titov-849869762.html
Титов призвал к созданию единых инструментов углеродной нейтральности в ШОС
Титов призвал к созданию единых инструментов углеродной нейтральности в ШОС - 05.07.2024, ПРАЙМ
Титов призвал к созданию единых инструментов углеродной нейтральности в ШОС
Странам ШОС нужно создать единые инструменты в рамках организации, которые позволят выйти на новый уровень и по углеродной нейтральности, и по социальной... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T20:53+0300
2024-07-05T20:54+0300
экономика
шос
борис титов
углеродная нейтральность
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Странам ШОС нужно создать единые инструменты в рамках организации, которые позволят выйти на новый уровень и по углеродной нейтральности, и по социальной ответственности бизнеса, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств ШОС. "Для достижения целей устойчивого развития Шанхайская организация сотрудничества объявила 2025 год Годом устойчивого развития. Это абсолютно не случайно. Многим казалось, что за всеми нынешними проблемами – санкциями, разрывом цепочек поставок и так далее – как-то позабудется, какое значение устойчивое развитие имеет для экономики всего мира. ШОС, как видим, так не считает", - сказал он. "Государства-участники решительно намерены 17 целей устойчивого развития ООН имплементировать в свою жизнь. Россия тоже будет принимать в этом активное участие", - добавил Титов. По его словам, в рамках ШОС "надо создать единые инструменты, которые позволили бы выйти на новый уровень и по углеродной нейтральности, по социальной ответственности бизнеса и нормам управления, направленным на развитие не только бизнеса, но и общества в тех странах, где он работает". В числе прочего, заметил он, необходимо унифицировать стандарты, работать над единой системой квот на выбросы парниковых газов. "Уверен, что в плане устойчивого развития страны ШОС способны показать пример всему миру. В России ведется большая комплексная работа – и в ЦБ, и в крупнейших банках действуют целые центры по сертификации и поддержке стандартов устойчивого развития", - подчеркнул Титов.
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шос, борис титов, углеродная нейтральность
Экономика, ШОС, Борис Титов, углеродная нейтральность
20:53 05.07.2024 (обновлено: 20:54 05.07.2024)
 
Титов призвал к созданию единых инструментов углеродной нейтральности в ШОС

Титов: странам ШОС нужно создать единые инструменты углеродной нейтральности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБизнес-омбудсмен Б. Титов
Бизнес-омбудсмен Б. Титов - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Странам ШОС нужно создать единые инструменты в рамках организации, которые позволят выйти на новый уровень и по углеродной нейтральности, и по социальной ответственности бизнеса, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств ШОС.
"Для достижения целей устойчивого развития Шанхайская организация сотрудничества объявила 2025 год Годом устойчивого развития. Это абсолютно не случайно. Многим казалось, что за всеми нынешними проблемами – санкциями, разрывом цепочек поставок и так далее – как-то позабудется, какое значение устойчивое развитие имеет для экономики всего мира. ШОС, как видим, так не считает", - сказал он.
"Государства-участники решительно намерены 17 целей устойчивого развития ООН имплементировать в свою жизнь. Россия тоже будет принимать в этом активное участие", - добавил Титов.
По его словам, в рамках ШОС "надо создать единые инструменты, которые позволили бы выйти на новый уровень и по углеродной нейтральности, по социальной ответственности бизнеса и нормам управления, направленным на развитие не только бизнеса, но и общества в тех странах, где он работает".
В числе прочего, заметил он, необходимо унифицировать стандарты, работать над единой системой квот на выбросы парниковых газов.
"Уверен, что в плане устойчивого развития страны ШОС способны показать пример всему миру. В России ведется большая комплексная работа – и в ЦБ, и в крупнейших банках действуют целые центры по сертификации и поддержке стандартов устойчивого развития", - подчеркнул Титов.
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ЭкономикаШОСБорис Титовуглеродная нейтральность
 
 
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