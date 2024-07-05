https://1prime.ru/20240705/tramp-849836851.html

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее своей инаугурации 20 января 2025 года, заявил... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:46+0300

2024-07-05T10:46+0300

2024-07-05T10:46+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее своей инаугурации 20 января 2025 года, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive Джонсон отметил, что Трам покажет украинскомц лидеру, что Вашингтон больше не будет финансировать его просто так, поэтому Киев рискует остаться без американской помощи."Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: "Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком", — сказал эксперт.Он заметил, что глава киевского режима, скорее всего, выберет вариант "попрощаться с кошельком", нежели с собственной жизнью.Трамп ранее также заявил, что если будет переизбран, он сможет решить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. Его советники разработали план по прекращению поддержки Украины, если она откажется от переговоров с Россией.Президент России Владимир Путин заявил, что серьезно относится к заявлениям Трампа и не сомневается в их искренности, хотя не знаком с конкретными предложениями.

https://1prime.ru/20240704/tramp-849768384.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский