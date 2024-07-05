https://1prime.ru/20240705/tramp-849836851.html
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее своей инаугурации 20 января 2025 года, заявил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:46+0300
2024-07-05T10:46+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее своей инаугурации 20 января 2025 года, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive Джонсон отметил, что Трам покажет украинскомц лидеру, что Вашингтон больше не будет финансировать его просто так, поэтому Киев рискует остаться без американской помощи."Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: "Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком", — сказал эксперт.Он заметил, что глава киевского режима, скорее всего, выберет вариант "попрощаться с кошельком", нежели с собственной жизнью.Трамп ранее также заявил, что если будет переизбран, он сможет решить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. Его советники разработали план по прекращению поддержки Украины, если она откажется от переговоров с Россией.Президент России Владимир Путин заявил, что серьезно относится к заявлениям Трампа и не сомневается в их искренности, хотя не знаком с конкретными предложениями.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Джонсон: Трамп потребует от Зеленского заключить мир до 20 января
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее своей инаугурации 20 января 2025 года, заявил
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive Джонсон отметил, что Трам покажет украинскомц лидеру, что Вашингтон больше не будет финансировать его просто так, поэтому Киев рискует остаться без американской помощи.
"Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: "Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком", — сказал эксперт.
Он заметил, что глава киевского режима, скорее всего, выберет вариант "попрощаться с кошельком", нежели с собственной жизнью.
Трамп ранее также заявил, что если будет переизбран, он сможет решить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. Его советники разработали план по прекращению поддержки Украины, если она откажется от переговоров с Россией.
Президент России Владимир Путин заявил, что серьезно относится к заявлениям Трампа и не сомневается в их искренности, хотя не знаком с конкретными предложениями.
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт