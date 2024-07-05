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В ЦБ задумались о внедрении некредитных рейтингов продаж финпродуктов

В ЦБ задумались о внедрении некредитных рейтингов продаж финпродуктов - 05.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ задумались о внедрении некредитных рейтингов продаж финпродуктов

Банк России хочет обсудить с финансовыми организациями и рейтинговыми агентствами внедрение некредитного рейтинга качества продаж продуктов, рассказал... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:02+0300

2024-07-05T16:02+0300

2024-07-05T16:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Банк России хочет обсудить с финансовыми организациями и рейтинговыми агентствами внедрение некредитного рейтинга качества продаж продуктов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Когда мы смотрели международную практику - мы ее внимательно изучали и продолжаем изучать всегда, это полезно, - мы увидели такой инструмент как некредитные рейтинги оценки качества (продаж финансового продукта - ред.). Мы хотим пообсуждать с рынком эту историю, она абсолютно "на столе", просто пообсуждать: плюсы-минусы", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России. Как указывается в презентации к выступлению, предполагается, что такой некредитный рейтинг будет формироваться рейтинговыми агентствами с учетом оценки качества системы управления финансового продукта, например, по следующим параметрам: соблюдение принципов управления финансовым продуктом; наличие процедур оценки клиентской ценности; мониторинг жизненного цикла финансового продукта; контроль деятельности поставщиков (агентов). Там же указывается, что такой рейтинг будет стимулировать финансовые организации к соблюдению прав потребителей финансовых услуг. "Есть страны, в которых это стало нормой, где это, в принципе, неплохо работает. Поэтому предложение к обсуждению… и, естественно, мы организуем серию дискуссий: плюсы-минусы возможных рисков", - отметил Мамута. И в кулуарах конгресса он отметил, что первая реакция, которую получил ЦБ от рейтинговых агентств, положительная. А мировая практика показывает, что чем выше у организации некредитный рейтинг, тем более сложные продукты с точки зрения понимания потребителя компания может продавать, добавил он. "Давайте говорить честно, способность потребителя качественно разобраться в этой информации, не бесконечна. В конечном итоге он все равно в значительной степени доверяет продавцу, опирается на его слова. Если мы уверены, что система продаж отстроена таким образом, что человек получает качественный продукт, достоверно информирован… то это формирует меньше рисков и последствий", - заключил Мамута.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансовые продукты