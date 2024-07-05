https://1prime.ru/20240705/tsb-849852006.html

Международные резервы России сократились, заявил ЦБ

Международные резервы России сократились, заявил ЦБ - 05.07.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России сократились, заявил ЦБ

Международные резервы России на начало дня 1 июля сократились до 593,498 миллиарда долларов с 599,04 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:05+0300

2024-07-05T16:05+0300

2024-07-05T16:10+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 июля сократились до 593,498 миллиарда долларов с 599,04 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за июнь резервы снизились на 5,542 миллиарда долларов, или на 0,93%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия