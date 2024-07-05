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Международные резервы России сократились, заявил ЦБ
Международные резервы России сократились, заявил ЦБ - 05.07.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России сократились, заявил ЦБ
Международные резервы России на начало дня 1 июля сократились до 593,498 миллиарда долларов с 599,04 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:05+0300
2024-07-05T16:05+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 июля сократились до 593,498 миллиарда долларов с 599,04 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за июнь резервы снизились на 5,542 миллиарда долларов, или на 0,93%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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россия
Международные резервы России сократились, заявил ЦБ
ЦБ: международные резервы РФ на 1 июля составили 593,498 млрд долларов
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 июля сократились до 593,498 миллиарда долларов с 599,04 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы снизились на 5,542 миллиарда долларов, или на 0,93%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).