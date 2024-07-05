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ЦБ изучит идею периода охлаждения для ИИС-3

ЦБ изучит идею периода охлаждения для ИИС-3 - 05.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ изучит идею периода охлаждения для ИИС-3

Банк России будет прорабатывать идею периода охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сказал в кулуарах Финансового конгресса... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:29+0300

2024-07-05T17:29+0300

2024-07-05T17:29+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Банк России будет прорабатывать идею периода охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сказал в кулуарах Финансового конгресса руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Будем вводить (период охлаждения - ред.), это решение уже принято, чтобы эти новые продукты не дискредитировали. По нему не было в базе периода охлаждения, потому что это инвестиционный продукт. Ты вошел по определенной цене, цена отфиксирована. Когда ты выходишь, кто-то на себя принимает риск изменения цены. Но мы договорились принципиально с рынком, что будет период охлаждения по ИИС-3", - рассказал он. "Это новая идея, ее пока нет в законодательстве. Она исходит из общей логики того, что период охлаждения хорошо защищает человека от навязываний и от мисселлинга. Но все зависит от природы инструмента. Если инструмент инвестиционный, то есть цена входа. Поэтому идея следующая: если речь идет о расторжении нулевого, пустого договора, на котором нет активов, то это те же самые 30 дней, как и для страховых продуктов, без каких-либо штрафов", - сказал Мамута. Если он с активами, то ЦБ пока предлагает период охлаждения сделать от трех до пяти дней с возможностью выхода по цене входа, добавил Мамута. Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого ПИФа. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты. Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год либо освобождение от уплаты НДФЛ с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет. Третий тип ИИС (теперь единственно возможный для открытия) сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот. Но при этом предполагалось, что будут возможны особые установленные случаи, делающие из этого исключение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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