https://1prime.ru/20240705/tsb-849865873.html

ЦБ намерен пересмотреть критерии оценки проектов строительства

ЦБ намерен пересмотреть критерии оценки проектов строительства - 05.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен пересмотреть критерии оценки проектов строительства

ЦБ РФ планирует переработать критерии оценки проектов строительства и провести подготовительную работу для подготовки проекта нормативного документа в 2024... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:49+0300

2024-07-05T18:49+0300

2024-07-05T18:49+0300

банк россии

строительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует переработать критерии оценки проектов строительства и провести подготовительную работу для подготовки проекта нормативного документа в 2024 году, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Критерии проектного подхода хотим существенно переработать... Принципиальных вещей несколько", - сказал Данилов, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. Во-первых, ЦБ хочет охватить фазу формирования земельного банка. Он отметил, что если реализация проекта укладывается в стандартный цикл строительства, то оценку банк продолжает делать с минимальными стандартными резервами. "Если вдруг мы видим, что земля лежит мертвым грузом, по ней нет какого-то движения, нет разрешительной документации, не понятно, можно ли будет её получить, естественно, такие кредиты должны быть зарезервированы гораздо сильнее", - отметил Данилов. Планируется добавить фазы инициирования и проектирования, а в отношении строительства и эксплуатации критерии, по его словам, существенно перерабатываются. "Сейчас у нас будет помимо существенной содержательной переработки.., чтобы те проекты, которые в большей степени определяют кредитное качество, они больше весили", - сказал он. "И третья вещь - это групповые факторы... это влияние родительской компании", - добавил Данилов. По его словам, ЦБ намерен оценивать риски группы в целом. "Потому что может быть такое, что проект реализуется как отдельная компания, но при этом есть родительская крупная структура, которая обеспечивает всю инфраструктуру... и если с этой родительской структурой что-то случается, это может, с нашей точки зрения, влиять на вероятность реализации проекта", - уточнил он. "В этом году", - сказал он журналистам о сроках разработки проекта нормативного акта.

https://1prime.ru/20240703/gref-849708842.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

строительство