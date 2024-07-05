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ЦБ содержательно проработал стандарт ипотечного кредитования

ЦБ содержательно проработал стандарт ипотечного кредитования - 05.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ содержательно проработал стандарт ипотечного кредитования

Стандарт ипотечного кредитования в России содержательно проработан, сказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:43+0300

2024-07-05T19:43+0300

2024-07-05T19:43+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Стандарт ипотечного кредитования в России содержательно проработан, сказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. В сентябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор работает над стандартами ипотечного кредитования для борьбы со схемами на рынке и для исключения недобросовестных практик. Уточнялось, что в стандарте будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов. Также Банк России отмечал, что в случае несоблюдения стандарта, если банк предоставляет неполную или недостоверную информацию заемщику, регулятор будет приостанавливать продажи таких продуктов. "Он (стандарт ипотечного кредитования - ред.) на самом деле содержательно весь проработан, просто сейчас вся баталия идет вокруг буквально нескольких пунктов, в частности комиссий (комиссий, устанавливаемых застройщиками при продаже жилья в ипотеку - ред.)", - сказал Данилов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Поскольку это стандарт банковской деятельности, (в работу над ним - ред.) входят банки, мы, Минфин, ФАС", - уточнил он. После принятия этого документа комитет по стандартам деятельности кредитных организаций будет публиковать перечень не соблюдающих его банков. "В дальнейшем мы разработаем стандарт надзорный на базе этого комитета, и уже по этапам этого надзорного стандарта мы сможем применять какие-то уже более действенные меры", - сказал Данилов. При этом он подчеркнул, что главное, чтобы сами банки осознали, насколько важно быть действительно "человекоцентричными, что называется, на деле".

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