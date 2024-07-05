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ЦБ предложили передать больше полномочий страховщикам

ЦБ предложили передать больше полномочий страховщикам - 05.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложили передать больше полномочий страховщикам

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на Финансовом конгрессе ЦБ предложил Банку России... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T20:03+0300

2024-07-05T20:03+0300

2024-07-05T20:03+0300

банк россии

всс

рса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на Финансовом конгрессе ЦБ предложил Банку России передавать больше полномочий сообществу в рамках системы саморегулирования. "Так сложилось, что с образованием Российского союза автостраховщиков, НССО, а потом ВСС сообщество живет давно своими правилами профессиональной деятельности, которые были трансформированы в стандарты… Если саморегулируемые организации, например наши или прочие, если мы разрабатываем какие-то стандарты, согласовываем с вами, ну, отдайте нам полномочия по контролю, проверке и наказанию, в случае если вдруг члены нашего СРО не осуществляют эти стандарты", - предложил Уфимцев. "У РСА, НССО и ВСС на сегодняшний момент с ЦБ есть отработанная схема по взаимодействию, однако в отдельных случаях она не до конца отрегулирована, поэтому мы потом еще с Михаилом Валерьевичем (руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилом Мамутой - ред.) переговорили по этому поводу, что надо все-таки уточнить моменты, как пример, когда приходит жалоба на КБМ (коэффициент бонус-малус в ОСАГО - ред.) и в Центральный банк, и в РСА", - пояснил позже в кулуарах Уфимцев. Он продолжил, что в подобных случаях и РСА, и ЦБ отвечают параллельно, хотя если у саморегулируемой организации есть правила правовой деятельности, надо эти жалобы передавать ей. Саморегулируемая организация с ними разбирается, наказывает, если страховщик виноват, но в части случаев получается "двойная работа", пояснил Уфимцев. Есть случаи, когда СРО наказала страховщика, но ЦБ, трактуя его не как нарушение стандарта, а как нарушение закона, наказывает страховщика за несоблюдение закона, то есть второй раз. "Михаил Валерьевич согласился, я ему объяснил. Согласились с ним, что нарушение должно быть одно. Понятно, что у него есть вопрос, насколько мы серьезно наказываем. В этом случае вопрос как раз у ЦБ должен быть к нам - к ВСС, РСА или НССО как держателям стандарта или правил", - добавил Уфимцев.

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всс, рса