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Цены на медь в Лондоне собираются вырасти по итогам недели

Цены на медь в Лондоне собираются вырасти по итогам недели - 05.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь в Лондоне собираются вырасти по итогам недели

Цены на медь в Лондоне собираются вырасти по итогам первой недели из последних семи. Они получают поддержку со стороны ослабления доллара, надежд на снижение... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:46+0300

2024-07-05T11:46+0300

2024-07-05T11:46+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне собираются вырасти по итогам первой недели из последних семи. Они получают поддержку со стороны ослабления доллара, надежд на снижение процентных ставок в США, а также мер стимулирования и улучшения физического спроса в Китае.По состоянию на 04.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,1%, до 9892,50 доллара за тонну. За неделю в целом контракт подорожал на 3%, и это будет первый недельный рост с недели, завершившейся 17 мая.Доллар США просел на этой неделе, так как слабые экономические данные США повысили вероятность снижения процентных ставок. Такая ситуация делает металлы более доступными для держателей других валют.В то же время некоторые участники рынка надеются, что в середине июля Китай объявит о мерах стимулирования.На прошлой неделе цена меди упала до самого низкого уровня более чем за два месяца, 9495,50 доллара за тонну. Многие покупатели в Китае возобновили покупки после продолжительного бездействия на фоне волатильного ралли, которое подтолкнуло цены к рекордному уровню выше 11 100 в мае.Дисконт на импорт меди в Китай уменьшился до 2 долларов за тонну против 20 долларов в мае, сигнализируя об улучшении ситуации со спросом.В то же время рост цен был ограничен плохими макроэкономическими данными, которые выходили по всему миру, а также тем фактом, что физический спрос на медь сильно зависит от уровня цен, особенно в районе 10 000 долларов.Самые активные августовские фьючерсы на SHFE снизились в цене на 0,2%, до 79 890 юаней за тонну.На LME алюминий подорожал на 0,1%, до 2525 долларов за тонну, никель - на 0,6%, до 17 320 долларов, цинк – на 0,2%, до 2992 долларов, свинец подешевел на 0,1%, до 2224,50 долларов, а олово выросло в цене на 0,5%, до 33 325 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 0,8%, до 20 315 юаней за тонну, никель – на 1,3%, до 136 530 юаней, олово - на 0,4%, до 274 630 юаней, цинк – на 0,2%, до 24 645 юаней, а свинец вырос в цене на 0,8%, до 19 665 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы