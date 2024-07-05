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Цены на медь достигли трёхнедельного максимума

Цены на медь достигли трёхнедельного максимума - 05.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь достигли трёхнедельного максимума

Цены на медь в Лондоне в пятницу достигли самого высокого уровня более чем за три недели и нацелены на рост по итогам первой недели из последних семи. Росту... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:34+0300

2024-07-05T19:34+0300

2024-07-05T19:34+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне в пятницу достигли самого высокого уровня более чем за три недели и нацелены на рост по итогам первой недели из последних семи. Росту способствуют надежды инвесторов на понижение процентных ставок в США.По состоянию на 14.13 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,7%, до 9945 долларов за тонну. Ранее цены достигли 10 000 долларов, самого высокого уровня с 12 июня. За неделю в целом контракт подорожал на 3,6%.Фьючерсы на медь на COMEX в США выросли на 2,4%, до 4,64 доллара за фунт.Рост числа рабочих мест в США незначительно замедлился в июне, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня более чем за два с половиной года. Рост зарплат между тем стал более умеренным. Все это указывает на то, что Федеральная резервная система, вероятно, начнет понижение процентных ставок в этом году.Цены на медь снизились на 10% с тех пор, как 20 мая они достигли рекордного максимума 11104,5 доллара.Снижение цен несколько оживило спрос в Китае, крупнейшем мировом потребители металлов.Дисконт на импорт меди в Китай уменьшился до 2 долларов за тонну против 20 долларов в мае, сигнализируя об улучшении ситуации со спросом.Тем не менее, рост запасов ограничил потенциал дальнейшего роста цен на медь. Запасы на складах SHFE на этой неделе выросли на 0,7%, а на складах LME – до самого высокого уровня с октября.Алюминий на LME вырос в цене на 1,0%, до 2547 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,5%, до 2235 долларов, олово выросло на 1,2%, до 33495 долларов, а никель подорожал на 1,0%, до 17370 долларов. Цинк подорожал на 0,5%, до 3001 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы