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США отменили совместные военные учения с Грузией

США отменили совместные военные учения с Грузией - 05.07.2024, ПРАЙМ

США отменили совместные военные учения с Грузией

Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщил Пентагон. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:45+0300

2024-07-05T17:45+0300

2024-07-05T17:49+0300

политика

сша

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грузия

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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщил Пентагон. "США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении военного ведомства. Учения должны были проходить с 25 июля по 6 августа. В Пентагоне пояснили, что такое решение было принято из-за "ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных образований, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также в участии в двух попытках путча против правящей партии". Согласно заявлению военного ведомства, в такой ситуации правительство США пришло к заключению, "что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии". Вашингтон при этом продолжает партнерские отношения с вооруженными силами Грузии, сказано в заявлении.

https://1prime.ru/20240616/gruziya-849213687.html

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сша, пентагон, грузия, учения