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США отменили совместные военные учения с Грузией - 05.07.2024, ПРАЙМ
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США отменили совместные военные учения с Грузией
США отменили совместные военные учения с Грузией - 05.07.2024, ПРАЙМ
США отменили совместные военные учения с Грузией
Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщил Пентагон. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:45+0300
2024-07-05T17:49+0300
политика
сша
пентагон
грузия
учения
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщил Пентагон. "США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении военного ведомства. Учения должны были проходить с 25 июля по 6 августа. В Пентагоне пояснили, что такое решение было принято из-за "ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных образований, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также в участии в двух попытках путча против правящей партии". Согласно заявлению военного ведомства, в такой ситуации правительство США пришло к заключению, "что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии". Вашингтон при этом продолжает партнерские отношения с вооруженными силами Грузии, сказано в заявлении.
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пентагон
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сша, пентагон, грузия, учения
Политика, США, Пентагон, ГРУЗИЯ, учения
17:45 05.07.2024 (обновлено: 17:49 05.07.2024)
 
США отменили совместные военные учения с Грузией

Пентагон: США отменили военные учения с Грузией в связи с пересмотром отношений

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщил Пентагон.
"США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении военного ведомства.
Учения должны были проходить с 25 июля по 6 августа.
В Пентагоне пояснили, что такое решение было принято из-за "ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных образований, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также в участии в двух попытках путча против правящей партии".
Согласно заявлению военного ведомства, в такой ситуации правительство США пришло к заключению, "что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии".
Вашингтон при этом продолжает партнерские отношения с вооруженными силами Грузии, сказано в заявлении.
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ПолитикаСШАПентагонГРУЗИЯучения
 
 
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