https://1prime.ru/20240705/ukraina-849852101.html
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию
В МИД Украины выразили недовольство по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В ведомстве считают, что он должен был согласовать данную | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:10+0300
2024-07-05T16:10+0300
2024-07-05T16:10+0300
политика
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В МИД Украины выразили недовольство по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В ведомстве считают, что он должен был согласовать данную поездку с Киевом. Орбан сказал в пятницу, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине. Он уже находится в российской столице и проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "В связи с визитом... Орбана в Москву 5 июля 2024 года (украинский — ред.) МИД отмечает, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым", — заявил МИД Украины, руководство которой само на законодательном уровне ввело запрет на переговоры с Москвой. В Еврокомиссии также выразили недовольство поездкой Орбана. Представитель ЕК сказал, что визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Венгрия с июля и по конец декабря является председателем в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
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украина, венгрия, виктор орбан, россия
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, РОССИЯ
Киев выразил недовольство по поводу визита Орбана в Россию
МИД Украины: Киев недоволен, что Орбан не согласовал с ним визит в Россию
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В МИД Украины выразили недовольство по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В ведомстве считают, что он должен был согласовать данную поездку с Киевом.
Орбан сказал в пятницу, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине. Он уже находится в российской столице и проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"В связи с визитом... Орбана в Москву 5 июля 2024 года (украинский — ред.) МИД отмечает, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым", — заявил МИД Украины, руководство которой само на законодательном уровне ввело запрет на переговоры с Москвой.
В Еврокомиссии также выразили недовольство поездкой Орбана. Представитель ЕК сказал, что визит нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
Венгрия с июля и по конец декабря является председателем в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
Орбан призвал к действиям "ради мира"