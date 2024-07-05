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Украина решила выйти из соглашения о транзите через страны СН - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Украина решила выйти из соглашения о транзите через страны СН
Украина решила выйти из соглашения о транзите через страны СН - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина решила выйти из соглашения о транзите через страны СН
Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:25+0300
2024-07-05T19:25+0300
экономика
украина
снг
транзит
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года. Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.
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украина, снг, транзит
Экономика, УКРАИНА, СНГ, транзит
19:25 05.07.2024
 
Украина решила выйти из соглашения о транзите через страны СН

Украина решила выйти из соглашения о порядке транзита через территории стран СНГ

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года.
Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
19:14
 
ЭкономикаУКРАИНАСНГтранзит
 
 
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