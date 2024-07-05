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"Дочка" Uniper проиграла дело о споре с "Газпром экспортом" за рубежом

"Дочка" Uniper проиграла дело о споре с "Газпром экспортом" за рубежом - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Дочка" Uniper проиграла дело о споре с "Газпром экспортом" за рубежом

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобы трейдинговой "дочки" концерна Uniper, компании Uniper Global Commodities SE, а также компании... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T08:57+0300

2024-07-05T08:57+0300

2024-07-05T08:59+0300

россия

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобы трейдинговой "дочки" концерна Uniper, компании Uniper Global Commodities SE, а также компании METHA-Methanhandel GmbH на запрет нижестоящего суда на продолжение разбирательства с компанией "Газпром экспорт" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части постановления кассационного суда пока не опубликованы. Компании Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH оспаривали определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 марта. Арбитражный суд Петербурга оспариваемым определением удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме. Также суд определил взыскать с ответчиков около 14,3 миллиарда евро в пользу "Газпром экспорта", если эти компании нарушат соответствующий запрет. Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper. "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины позапрошлого года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

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россия, суд