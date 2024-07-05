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Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан

Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан - 05.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан

Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:29+0300

2024-07-05T09:29+0300

2024-07-05T09:29+0300

политика

венгрия

украина

ес

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", — сообщил венгерский лидер.Орбан подчеркнул, что Венгрия может и не имеет достаточного веса, но может играть важную роль в инициировании переговорного процессе.Ранее сообщалось, что Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерены посетить Москву с официальным визитом.

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венгрия, украина, ес, виктор орбан