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Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан - 05.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:29+0300
2024-07-05T09:29+0300
2024-07-05T09:29+0300
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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", — сообщил венгерский лидер.Орбан подчеркнул, что Венгрия может и не имеет достаточного веса, но может играть важную роль в инициировании переговорного процессе.Ранее сообщалось, что Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерены посетить Москву с официальным визитом.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849678676.html
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венгрия, украина, ес, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, Виктор Орбан
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
Орбан: председательство Венгрии в ЕС может побудить к переговорам по Украине
БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", — сообщил венгерский лидер.
Орбан подчеркнул, что Венгрия может и не имеет достаточного веса, но может играть важную роль в инициировании переговорного процессе.
Ранее сообщалось, что Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерены посетить Москву с официальным визитом.
В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине