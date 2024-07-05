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Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан - 05.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан
Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:29+0300
2024-07-05T09:29+0300
политика
венгрия
украина
ес
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", — сообщил венгерский лидер.Орбан подчеркнул, что Венгрия может и не имеет достаточного веса, но может играть важную роль в инициировании переговорного процессе.Ранее сообщалось, что Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерены посетить Москву с официальным визитом.
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венгрия, украина, ес, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, Виктор Орбан
09:29 05.07.2024
 
Венгрия может побудить стороны к переговорам по Украине, заявил Орбан

Орбан: председательство Венгрии в ЕС может побудить к переговорам по Украине

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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БУДАПЕШТ, 5 июл - ПРАЙМ. Председательство Будапешта в Евросоюзе может побудить другие стороны к началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", — сообщил венгерский лидер.
Орбан подчеркнул, что Венгрия может и не имеет достаточного веса, но может играть важную роль в инициировании переговорного процессе.
Ранее сообщалось, что Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерены посетить Москву с официальным визитом.
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ПолитикаВЕНГРИЯУКРАИНАЕСВиктор Орбан
 
 
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