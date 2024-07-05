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Визит Орбана в Россию поставил под вопрос визит членов ЕК в Будапешт
Визит Орбана в Россию поставил под вопрос визит членов ЕК в Будапешт - 05.07.2024, ПРАЙМ
Визит Орбана в Россию поставил под вопрос визит членов ЕК в Будапешт
Визит Виктора Орбана в Москву вызывает сомнения относительно традиционного визита членов ЕК в Венгрию, после принятия ею председательства в ЕС. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:35+0300
2024-07-05T13:35+0300
2024-07-05T13:35+0300
политика
венгрия
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виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 5 июля - ПРАЙМ. Визит Виктора Орбана в Москву вызывает сомнения относительно традиционного визита членов ЕК в Венгрию, после принятия ею председательства в ЕС. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россиию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии"."Этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну-председателя Совета ЕС, которая должна была пройти после летних каникул", — отметил он.По словам Мамера, такое решение кажется членам ЕК неправильным. Кроме того, вопреки тому, что венгерская сторона осознает отсутствие права вести переговоры с Москвой от лица ЕС, очевиден контекст этого визита.
https://1prime.ru/20240705/orban-849844624.html
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венгрия, ек, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕК, Виктор Орбан
Визит Орбана в Россию поставил под вопрос визит членов ЕК в Будапешт
ЕК: визит Орбана в РФ ставит под вопрос визит членов Еврокомиссии в Будапешт
БРЮССЕЛЬ, 5 июля - ПРАЙМ. Визит Виктора Орбана в Москву вызывает сомнения относительно традиционного визита членов ЕК в Венгрию, после принятия ею председательства в ЕС. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россиию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
"Этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну-председателя Совета ЕС, которая должна была пройти после летних каникул", — отметил он.
По словам Мамера, такое решение кажется членам ЕК неправильным. Кроме того, вопреки тому, что венгерская сторона осознает отсутствие права вести переговоры с Москвой от лица ЕС, очевиден контекст этого визита.
Орбан прокомментировал свой визит в Москву