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"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями - 05.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240705/vina-849834338.html
"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями
"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями
Российские дистрибуторы получили право импортировать вина Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию реестра | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:47+0300
2024-07-05T09:59+0300
экономика
импорт
россия
европа
белоруссия
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Российские дистрибуторы получили право импортировать вина Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию реестра Росаккредитации.Российскому импортеру "Винтренд Ритейл Групп" с июля разрешено поставлять в Российскую Федерацию тихие вина "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг" и одно игристое — "Глера Спуманте Экстра Драй".А ранее дистрибутор "Алко Трейд Логистик" получил разрешение на импорт вина Airen Tres Amigos."Коммерсантъ" обращает внимание, что названия вин минского завода схожи с названиями популярных европейских вин. В частности, Glera Spumante Extra Dry производства итальянской винодельни Villa degli Olmi или Tres Amigos производства испанских виноделен Garcia Carrion и DCOOP. Рислинг и грюнер вельтлинер — названия виноградных сортов, которые распространены в Европе.
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импорт, россия, европа, белоруссия
Экономика, импорт, РОССИЯ, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ
09:47 05.07.2024 (обновлено: 09:59 05.07.2024)
 
"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями

"Ъ": Россия начала импорт вин из Белоруссии с названиями традиционных вин Европы

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство "UPPA Winery" в Крыму
Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Российские дистрибуторы получили право импортировать вина Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию реестра Росаккредитации.
Российскому импортеру "Винтренд Ритейл Групп" с июля разрешено поставлять в Российскую Федерацию тихие вина "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг" и одно игристое — "Глера Спуманте Экстра Драй".
А ранее дистрибутор "Алко Трейд Логистик" получил разрешение на импорт вина Airen Tres Amigos.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
В России выросли продажи игристых вин
18 июня, 08:57
"Коммерсантъ" обращает внимание, что названия вин минского завода схожи с названиями популярных европейских вин. В частности, Glera Spumante Extra Dry производства итальянской винодельни Villa degli Olmi или Tres Amigos производства испанских виноделен Garcia Carrion и DCOOP. Рислинг и грюнер вельтлинер — названия виноградных сортов, которые распространены в Европе.
 
ЭкономикаимпортРОССИЯЕВРОПАБЕЛОРУССИЯ
 
 
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