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"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями

"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Ъ": россиянам привезут белорусские вина с "европейскими" названиями

Российские дистрибуторы получили право импортировать вина Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию реестра | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:47+0300

2024-07-05T09:47+0300

2024-07-05T09:59+0300

экономика

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Российские дистрибуторы получили право импортировать вина Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию реестра Росаккредитации.Российскому импортеру "Винтренд Ритейл Групп" с июля разрешено поставлять в Российскую Федерацию тихие вина "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг" и одно игристое — "Глера Спуманте Экстра Драй".А ранее дистрибутор "Алко Трейд Логистик" получил разрешение на импорт вина Airen Tres Amigos."Коммерсантъ" обращает внимание, что названия вин минского завода схожи с названиями популярных европейских вин. В частности, Glera Spumante Extra Dry производства итальянской винодельни Villa degli Olmi или Tres Amigos производства испанских виноделен Garcia Carrion и DCOOP. Рислинг и грюнер вельтлинер — названия виноградных сортов, которые распространены в Европе.

https://1prime.ru/20240618/vina-849257944.html

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импорт, россия, европа, белоруссия