https://1prime.ru/20240705/vino-849852400.html

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"

Глава винного дома "Абрау-Дюрсо", председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов считает, что импорт... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:15+0300

2024-07-05T16:15+0300

2024-07-05T16:15+0300

борис титов

абрау-дюрсо

вино

белоруссия

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава винного дома "Абрау-Дюрсо", председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов считает, что импорт белорусских вин не поддержит отечественное виноделие. Соответствующее заявление представитель бизнесмена передал "РБК Вино".Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что в Россию поставят белорусское вино с названиями, похожими на европейские."Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", - прокомментировал информацию Титов.По его словам, у белорусских заводов нет ограничений для наименования продукции вином, если она не изготовлена из российских материалов. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что наполнение рынка дешевым белорусским вином не окажет поддержку отечественному производителю.

https://1prime.ru/20240618/vina-849257944.html

абрау-дюрсо

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борис титов, абрау-дюрсо, вино, белоруссия