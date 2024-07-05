https://1prime.ru/20240705/vizit-849870041.html

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию

Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T21:10+0300

2024-07-05T21:10+0300

2024-07-05T21:10+0300

политика

сша

белый дом

виктор орбан

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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", — сказала она журналистам, комментируя данный визит. Жан-Пьер напомнила, что визит Орбана произошел в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который должен продемонстрировать единство стран альянса. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

https://1prime.ru/20240705/orban-849869913.html

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сша, белый дом, виктор орбан, россия