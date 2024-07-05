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Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию
Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T21:10+0300
2024-07-05T21:10+0300
политика
сша
белый дом
виктор орбан
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", — сказала она журналистам, комментируя данный визит. Жан-Пьер напомнила, что визит Орбана произошел в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который должен продемонстрировать единство стран альянса. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
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сша, белый дом, виктор орбан, россия
Политика, США, Белый дом, Виктор Орбан, РОССИЯ
21:10 05.07.2024
 
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США обеспокоены визитом Орбана в Россию

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", — сказала она журналистам, комментируя данный визит.
Жан-Пьер напомнила, что визит Орбана произошел в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который должен продемонстрировать единство стран альянса.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
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ПолитикаСШАБелый домВиктор ОрбанРОССИЯ
 
 
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