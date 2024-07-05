https://1prime.ru/20240705/vizit-849870041.html
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию
Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T21:10+0300
2024-07-05T21:10+0300
2024-07-05T21:10+0300
политика
сша
белый дом
виктор орбан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", — сказала она журналистам, комментируя данный визит. Жан-Пьер напомнила, что визит Орбана произошел в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который должен продемонстрировать единство стран альянса. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
https://1prime.ru/20240705/orban-849869913.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белый дом, виктор орбан, россия
Политика, США, Белый дом, Виктор Орбан, РОССИЯ
Белый дом выразил обеспокоенность по поводу визита Орбана в Россию
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США обеспокоены визитом Орбана в Россию
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американское руководство обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что данная поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", — сказала она журналистам, комментируя данный визит.
Жан-Пьер напомнила, что визит Орбана произошел в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который должен продемонстрировать единство стран альянса.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Орбан может стать "козырем спасения Европы" от США, считают в Госдуме