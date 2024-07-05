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В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам
В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам - 05.07.2024, ПРАЙМ
В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня выросла на 0,09... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:20+0300
2024-07-05T17:20+0300
экономика
банки
банковские вклады
банковские депозиты
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня выросла на 0,09 процентного пункта, до 16,09%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, следует из материалов Банка России. Ранее, во второй декаде июня, показатель достиг максимума с середины апреля 2022 года. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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банки, банковские вклады, банковские депозиты
Экономика, Банки, банковские вклады, банковские депозиты
17:20 05.07.2024
 
В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 16,09 процента

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня выросла на 0,09 процентного пункта, до 16,09%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, следует из материалов Банка России.
Ранее, во второй декаде июня, показатель достиг максимума с середины апреля 2022 года.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
В ЦБ рассказали об аргументах в пользу повышения ключевой ставки
Вчера, 12:05
 
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