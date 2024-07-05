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В ЦБ анонсировали обновление прогноза по ВВП
В ЦБ анонсировали обновление прогноза по ВВП - 05.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ анонсировали обновление прогноза по ВВП
ЦБ РФ даст обновленный прогноз по ВВП на заседании совета директоров 26 июля, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ даст обновленный прогноз по ВВП на заседании совета директоров 26 июля, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Мы посмотрим обновление прогноза и исходя из этого сформулируем наше мнение 26 июля", - сказал он, отвечая на вопрос, складывается ли текущая динамика ВВП РФ по верхней планке апрельского прогноза или уже существенно превышает его. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что рост ВВП идет по верхней границе апрельского прогноза в 2,5-3,5%, поэтому ЦБ намерен уточнить свой прогноз в июле. 26 июля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Заботкин также отметил, что ЦБ уточнит прогноз с учетом всех данных, которые будет иметь, в том числе поступающих в текущий момент. "По инфляции мы гораздо с большей уверенностью говорим, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда", - добавил он. Банк России в апреле повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежних 1-2%.
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ввп, россия
В ЦБ анонсировали обновление прогноза по ВВП
Заботкин ЦБ обновит прогноз по ВВП на июльском заседании совета директоров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ даст обновленный прогноз по ВВП на заседании совета директоров 26 июля, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Мы посмотрим обновление прогноза и исходя из этого сформулируем наше мнение 26 июля", - сказал он, отвечая на вопрос, складывается ли текущая динамика ВВП РФ по верхней планке апрельского прогноза или уже существенно превышает его.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что рост ВВП идет по верхней границе апрельского прогноза в 2,5-3,5%, поэтому ЦБ намерен уточнить свой прогноз в июле. 26 июля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Заботкин также отметил, что ЦБ уточнит прогноз с учетом всех данных, которые будет иметь, в том числе поступающих в текущий момент.
"По инфляции мы гораздо с большей уверенностью говорим, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда", - добавил он.
Банк России в апреле повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежних 1-2%.
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