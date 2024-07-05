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Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании

Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании - 05.07.2024, ПРАЙМ

Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании

Лейбористская партия побеждает на парламентских выбора в Великобритании. Лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Консервативная партия премьера Риши | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T05:15+0300

2024-07-05T05:15+0300

2024-07-05T05:27+0300

политика

парламентские выборы

экзитполл

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лейбористская партия побеждает на парламентских выбора в Великобритании. Лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Консервативная партия премьера Риши Сунака идет вторым номером, получив только 131 место. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Как показали результаты опроса института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, третье место должно достаться либеральным демократам с 61 мандатом, а четвертое - молодая партия Reform UK Найджела Фаража с 13 местами.

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парламентские выборы, экзитполл