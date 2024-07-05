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Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании - 05.07.2024, ПРАЙМ
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании
Лейбористская партия побеждает на парламентских выбора в Великобритании. Лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Консервативная партия премьера Риши | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T05:15+0300
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политика
парламентские выборы
экзитполл
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лейбористская партия побеждает на парламентских выбора в Великобритании. Лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Консервативная партия премьера Риши Сунака идет вторым номером, получив только 131 место. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Как показали результаты опроса института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, третье место должно достаться либеральным демократам с 61 мандатом, а четвертое - молодая партия Reform UK Найджела Фаража с 13 местами.
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парламентские выборы, экзитполл
Политика, парламентские выборы, экзитполл
05:15 05.07.2024 (обновлено: 05:27 05.07.2024)
 
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Великобритании

Экзитпол: лейбористы выигрывают на парламентских выборах в Великобритании

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лейбористская партия побеждает на парламентских выбора в Великобритании. Лейбористы получили 410 из 650 мест в Палате общин. Консервативная партия премьера Риши Сунака идет вторым номером, получив только 131 место. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.
Как показали результаты опроса института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, третье место должно достаться либеральным демократам с 61 мандатом, а четвертое - молодая партия Reform UK Найджела Фаража с 13 местами.
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Политикапарламентские выборыэкзитполл
 
 
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