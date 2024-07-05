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Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте по итогам выборов - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте по итогам выборов
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте по итогам выборов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте по итогам выборов
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс по итогам выборов лишился места в парламенте. Его опередил от Лейбористской партии, передает Sky News, ссылаясь на... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T06:16+0300
2024-07-05T06:20+0300
политика
парламентские выборы
минобороны
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс по итогам выборов лишился места в парламенте. Его опередил от Лейбористской партии, передает Sky News, ссылаясь на данные избиркома. Как сообщил Sky News, глава минобороны, выдвигавшийся от Консервативной партии, получил 16 тыс. голосов в своем избирательном округе, тогда как его главный соперник-лейборист Эндрю Льюин получил около 20 тыс. голосов.
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парламентские выборы, минобороны
Политика, парламентские выборы, Минобороны
06:16 05.07.2024 (обновлено: 06:20 05.07.2024)
 
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте по итогам выборов

Sky News: глава МО Британии Шаппс по итогам выборов потерял место в парламенте

© AFP / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс по итогам выборов лишился места в парламенте. Его опередил от Лейбористской партии, передает Sky News, ссылаясь на данные избиркома.
Как сообщил Sky News, глава минобороны, выдвигавшийся от Консервативной партии, получил 16 тыс. голосов в своем избирательном округе, тогда как его главный соперник-лейборист Эндрю Льюин получил около 20 тыс. голосов.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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05:15
 
Политикапарламентские выборыМинобороны
 
 
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