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В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента
В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента
На всей территории Ирана открылись избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов. Иранцы выберут нового... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T07:38+0300
2024-07-05T07:38+0300
2024-07-05T09:23+0300
политика
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. На всей территории Ирана открылись избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов. Иранцы выберут нового президента из двух кандидатов. Один из них – лидер первого тура голосования, реформатор Масуд Пезешкиан. Второй - представитель консервативного крыла Саид Джалили, который по итогам первого тура получил примерно на миллион голосов меньше. После гибели президента Эбрахима Раиси 19 мая иранские власти объявили о проведении внеочередных президентских выборов. Согласно статье 131 конституции страны, новые выборы должны пройти в течение 50 дней со дня заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сегодня эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента
В Иране началось голосование на втором туре внеочередных выборов президента
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. На всей территории Ирана открылись избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов. Иранцы выберут нового президента из двух кандидатов. Один из них – лидер первого тура голосования, реформатор Масуд Пезешкиан. Второй - представитель консервативного крыла Саид Джалили, который по итогам первого тура получил примерно на миллион голосов меньше.
После гибели президента Эбрахима Раиси 19 мая иранские власти объявили о проведении внеочередных президентских выборов. Согласно статье 131 конституции страны, новые выборы должны пройти в течение 50 дней со дня заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сегодня эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Верховный лидер Ирана передал Путину послание о будущем стран