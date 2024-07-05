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В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента

В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Иране начался второй тур внеочередных выборов президента

На всей территории Ирана открылись избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов. Иранцы выберут нового... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T07:38+0300

2024-07-05T07:38+0300

2024-07-05T09:23+0300

политика

иран

голосование

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. На всей территории Ирана открылись избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов. Иранцы выберут нового президента из двух кандидатов. Один из них – лидер первого тура голосования, реформатор Масуд Пезешкиан. Второй - представитель консервативного крыла Саид Джалили, который по итогам первого тура получил примерно на миллион голосов меньше. После гибели президента Эбрахима Раиси 19 мая иранские власти объявили о проведении внеочередных президентских выборов. Согласно статье 131 конституции страны, новые выборы должны пройти в течение 50 дней со дня заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сегодня эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

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иран, голосование