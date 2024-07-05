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Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение

Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение

Российский лидер Владимир Путин после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном прокомментировал политическое положение официального Киева. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:23+0300

2024-07-05T17:23+0300

2024-07-05T17:23+0300

политика

владимир путин

виктор орбан

владимир зеленский

киев

украина

военное положение

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном прокомментировал политическое положение официального Киева. В мае закончился срок полномочий Владимира Зеленского, однако выборы в республике не провели. "Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и несостоявшиеся в срок", - отметил Путин. При этом, по оценке российского президента, нынешние украинские власти "утратили рейтинги и легитимность" и имеют мало шансов на победу. Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Второго июля как представитель Евросоюза венгерский премьер общался в Киеве с Владимиром Зеленским. Политик предложил ему условия прекращения огня, но все озвученные инициативы были отвергнуты.

https://1prime.ru/20240705/orban-849858076.html

киев

украина

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владимир путин, виктор орбан, владимир зеленский, киев, украина, военное положение, президентские выборы на украине, сво