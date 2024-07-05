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Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение
Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение
Российский лидер Владимир Путин после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном прокомментировал политическое положение официального Киева. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:23+0300
2024-07-05T17:23+0300
2024-07-05T17:23+0300
политика
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном прокомментировал политическое положение официального Киева. В мае закончился срок полномочий Владимира Зеленского, однако выборы в республике не провели. "Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и несостоявшиеся в срок", - отметил Путин. При этом, по оценке российского президента, нынешние украинские власти "утратили рейтинги и легитимность" и имеют мало шансов на победу. Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Второго июля как представитель Евросоюза венгерский премьер общался в Киеве с Владимиром Зеленским. Политик предложил ему условия прекращения огня, но все озвученные инициативы были отвергнуты.
https://1prime.ru/20240705/orban-849858076.html
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владимир путин, виктор орбан, владимир зеленский, киев, украина, военное положение, президентские выборы на украине, сво
Политика, Владимир Путин, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Киев, УКРАИНА, военное положение, президентские выборы на Украине, СВО
Путин рассказал, что будет, если Киев отменит военное положение
Путин: если Украина отменит военное положение, придется проводить выборы
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном прокомментировал политическое положение официального Киева.
В мае закончился срок полномочий Владимира Зеленского, однако выборы в республике не провели. "Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и несостоявшиеся в срок", - отметил Путин. При этом, по оценке российского президента, нынешние украинские власти "утратили рейтинги и легитимность" и имеют мало шансов на победу.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Второго июля как представитель Евросоюза венгерский премьер общался в Киеве с Владимиром Зеленским. Политик предложил ему условия прекращения огня, но все озвученные инициативы были отвергнуты.
Путин и Орбан откровенно обсудили острые вопросы кризиса на Украине