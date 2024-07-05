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Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию
Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию - 05.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию
Крупнейший маркетплейс России Wildberries и оператор наружной рекламы Russ учредили новую совместную компанию - РВБ - в рамках объединения, следует из данных... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:23+0300
2024-07-05T12:23+0300
2024-07-05T12:23+0300
россия
wildberries
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Крупнейший маркетплейс России Wildberries и оператор наружной рекламы Russ учредили новую совместную компанию - РВБ - в рамках объединения, следует из данных ЕГРЮЛ и комментария самих сторон. Так, согласно выписке из реестра, компания РВБ была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет Russ Outdoor; генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как гендиректор компаний Russ и "Стинн". В свою очередь в самих компания подтвердили РИА Новости, что "идёт процесс объединения", который был ранее анонсирован. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. Также планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек). При этом источник на рынке сообщал агентству о том, что основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной группы компаний.
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россия, wildberries
Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию
ЕГРЮЛ: Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Крупнейший маркетплейс России Wildberries и оператор наружной рекламы Russ учредили новую совместную компанию - РВБ - в рамках объединения, следует из данных ЕГРЮЛ и комментария самих сторон.
Так, согласно выписке из реестра, компания РВБ была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет Russ Outdoor; генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как гендиректор компаний Russ и "Стинн".
В свою очередь в самих компания подтвердили РИА Новости, что "идёт процесс объединения", который был ранее анонсирован.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
Также планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).
При этом источник на рынке сообщал агентству о том, что основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной группы компаний.