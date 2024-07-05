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"Яндекс" перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже

"Яндекс" перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже

"Яндекс" перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже с 10 на 24 июля, говорится в сообщении компании. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T21:38+0300

2024-07-05T21:38+0300

2024-07-05T21:38+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже с 10 на 24 июля, говорится в сообщении компании. "Торги акциями МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 года. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум.Первый" - основного владельца МКПАО "Яндекс", - сказано в сообщении. Компания также уточнила, что уведомила Мосбиржу о новой дате старта торгов. Акции войдут в первый котировальный список. Рыночная цена бумаг будет определена после старта основных биржевых торгов 24 июля. Отмечается, что технические торги акциями компании стартуют, как и было запланировано, 8 июля - это позволит произвести биржевой обмен согласно меморандуму от ЗПИФ "Консорциум.Первый". Акции МКПАО "Яндекс" поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля 2024 года. В мае Мосбиржа сообщала, что торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже планируется начать 10 июля.

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торги, яндекс, мосбиржа, акции