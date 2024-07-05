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Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля

Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля - 05.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:03+0300

2024-07-05T19:03+0300

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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля.За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.

https://1prime.ru/20240704/yuan-849751059.html

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иностранная валюта, юань, биржевые торги