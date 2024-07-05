https://1prime.ru/20240705/yuan-849866338.html
Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля
Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля - 05.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:03+0300
2024-07-05T19:03+0300
2024-07-05T19:09+0300
экономика
иностранная валюта
юань
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля.За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.
https://1prime.ru/20240704/yuan-849751059.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc75d8cb5c08fc823b07c101fbcd0c60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иностранная валюта, юань, биржевые торги
Экономика, иностранная валюта, юань, биржевые торги
Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,97 рубля
Курс юаня снизился по итогам торгов на Мосбирже в пятницу до 11,97 рубля
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля.
За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.
В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже