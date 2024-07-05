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Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне
Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне - 05.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне
На Западе есть государства, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, Россия в этот момент говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:20+0300
2024-07-05T14:21+0300
спецоперация на украине
реджеп тайип эрдоган
запад
владимир путин
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АНКАРА, 5 июл – ПРАЙМ. На Западе есть государства, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, Россия в этот момент говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер побеседовал с журналистами по возвращению из Астаны, где принимал участие в саммите ШОС. "К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад", - сказал он.Эрдоган подчеркнул, что президент России Владимир Путин в это время выступает за мир. Президент Турции добавил, что Анкара продолжает следить за развитием событий, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.
https://1prime.ru/20240703/mir-849719082.html
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реджеп тайип эрдоган, запад, владимир путин
Спецоперация на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, ЗАПАД, Владимир Путин
14:20 05.07.2024 (обновлено: 14:21 05.07.2024)
 
Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне

Эрдоган: на Западе есть страны, прокладывающие путь к третьей мировой войне

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 5 июл – ПРАЙМ. На Западе есть государства, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, Россия в этот момент говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер побеседовал с журналистами по возвращению из Астаны, где принимал участие в саммите ШОС.
"К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад", - сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что президент России Владимир Путин в это время выступает за мир.
Президент Турции добавил, что Анкара продолжает следить за развитием событий, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
3 июля, 17:32
 
Спецоперация на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганЗАПАДВладимир Путин
 
 
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