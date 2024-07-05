https://1prime.ru/20240705/zapad-849847160.html

Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне

Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган обвинил Запад в прокладывании пути к третьей мировой войне

На Западе есть государства, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, Россия в этот момент говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:20+0300

2024-07-05T14:20+0300

2024-07-05T14:21+0300

спецоперация на украине

реджеп тайип эрдоган

запад

владимир путин

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АНКАРА, 5 июл – ПРАЙМ. На Западе есть государства, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, Россия в этот момент говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер побеседовал с журналистами по возвращению из Астаны, где принимал участие в саммите ШОС. "К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад", - сказал он.Эрдоган подчеркнул, что президент России Владимир Путин в это время выступает за мир. Президент Турции добавил, что Анкара продолжает следить за развитием событий, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

https://1prime.ru/20240703/mir-849719082.html

запад

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реджеп тайип эрдоган, запад, владимир путин