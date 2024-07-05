https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849850939.html
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского - 05.07.2024, ПРАЙМ
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился депутат Рады Евгений Шевченко | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:37+0300
2024-07-05T15:37+0300
2024-07-05T15:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился депутат Рады Евгений Шевченко в беседе на YouTube-канале журналиста Василия Апасова."У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования", — сказал парламентарий.Шевченко отметил, что вероятность победы Трампа на следующих выборах составляет 99 процентов. По этой причине, американский политик является настоящей "черной меткой" для украинского лидера.Он также добавил, что Украина не может рассчитывать на помощь Евросоюза, так как неизвестно, какая будет ситуация в Европе до 2025 года.Обратив внимание на заявления Трампа о готовности урегулировать украинский конфликт, президент России Владимир Путин сообщил, что не знаком с конкретными предложениями, но считает искренними его намерений. Выборы главы США назначены на 5 ноября 2024 года.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Депутат Рады Шевченко назвал победу Трампа на выборах черной меткой Зеленскому
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился
депутат Рады Евгений Шевченко в беседе на YouTube-канале журналиста Василия Апасова.
"У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования", — сказал парламентарий.
Шевченко отметил, что вероятность победы Трампа на следующих выборах составляет 99 процентов. По этой причине, американский политик является настоящей "черной меткой" для украинского лидера.
Он также добавил, что Украина не может рассчитывать на помощь Евросоюза, так как неизвестно, какая будет ситуация в Европе до 2025 года.
Обратив внимание на заявления Трампа о готовности урегулировать украинский конфликт, президент России Владимир Путин сообщил, что не знаком с конкретными предложениями, но считает искренними его намерений. Выборы главы США назначены на 5 ноября 2024 года.
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому