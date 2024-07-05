Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849850939.html
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского - 05.07.2024, ПРАЙМ
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился депутат Рады Евгений Шевченко | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:37+0300
2024-07-05T15:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился депутат Рады Евгений Шевченко в беседе на YouTube-канале журналиста Василия Апасова."У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования", — сказал парламентарий.Шевченко отметил, что вероятность победы Трампа на следующих выборах составляет 99 процентов. По этой причине, американский политик является настоящей "черной меткой" для украинского лидера.Он также добавил, что Украина не может рассчитывать на помощь Евросоюза, так как неизвестно, какая будет ситуация в Европе до 2025 года.Обратив внимание на заявления Трампа о готовности урегулировать украинский конфликт, президент России Владимир Путин сообщил, что не знаком с конкретными предложениями, но считает искренними его намерений. Выборы главы США назначены на 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240705/tramp-849836851.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:37 05.07.2024
 
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского

Депутат Рады Шевченко назвал победу Трампа на выборах черной меткой Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Таким мнением поделился депутат Рады Евгений Шевченко в беседе на YouTube-канале журналиста Василия Апасова.
"У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования", — сказал парламентарий.
Шевченко отметил, что вероятность победы Трампа на следующих выборах составляет 99 процентов. По этой причине, американский политик является настоящей "черной меткой" для украинского лидера.
Он также добавил, что Украина не может рассчитывать на помощь Евросоюза, так как неизвестно, какая будет ситуация в Европе до 2025 года.
Обратив внимание на заявления Трампа о готовности урегулировать украинский конфликт, президент России Владимир Путин сообщил, что не знаком с конкретными предложениями, но считает искренними его намерений. Выборы главы США назначены на 5 ноября 2024 года.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
10:46
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала