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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля после случившейся в московском регионе непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T15:25+0300

2024-07-06T15:25+0300

2024-07-06T15:25+0300

экономика

москва

отмена рейсов

непогода

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля после случившейся в московском регионе непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика. Ливневые дожди с грозами и градом, которые также сопровождались сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков. "В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", — сказано в сообщении авиакомпании. Отмечается, что это рейсы SU1276/1277 Москва — Казань — Москва, SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва, SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва, SU1218/1219 Москва — Самара — Москва, SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва, SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва, SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва.. В авиакомпании также сообщили, что пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. "Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", — говорится в сообщении. Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес несколько рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.

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