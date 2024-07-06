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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве - 06.07.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля после случившейся в московском регионе непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:25+0300
2024-07-06T15:25+0300
экономика
москва
отмена рейсов
непогода
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля после случившейся в московском регионе непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика. Ливневые дожди с грозами и градом, которые также сопровождались сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков. "В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", — сказано в сообщении авиакомпании. Отмечается, что это рейсы SU1276/1277 Москва — Казань — Москва, SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва, SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва, SU1218/1219 Москва — Самара — Москва, SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва, SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва, SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва.. В авиакомпании также сообщили, что пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. "Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", — говорится в сообщении. Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес несколько рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.
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москва, отмена рейсов, непогода
Экономика, МОСКВА, отмена рейсов, непогода
15:25 06.07.2024
 
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы для стабилизации расписания

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля после случившейся в московском регионе непогоды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.
Ливневые дожди с грозами и градом, которые также сопровождались сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков.
"В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", — сказано в сообщении авиакомпании.
Отмечается, что это рейсы SU1276/1277 Москва — Казань — Москва, SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва, SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва, SU1218/1219 Москва — Самара — Москва, SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва, SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва, SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва..
В авиакомпании также сообщили, что пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета.
"Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес несколько рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.
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