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В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево"
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево" - 06.07.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево"
Более 80% рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево", время вылета которых скорректировали из-за погодных условий, уже отправлено. Об этом сообщила... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T18:41+0300
2024-07-06T18:41+0300
2024-07-06T18:41+0300
происшествия
москва
аэропорт шереметьево
задержки рейсов
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Более 80% рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево", время вылета которых скорректировали из-за погодных условий, уже отправлено. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Ранее сообщалось, что в воздушной гавани на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов "Аэрофлота". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево". "По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", — сказано в сообщении авиакомпании. В "Аэрофлоте" уточнили, что он совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.Пресс-служба также сообщила, что в субботу в Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, пассажиры успевают вылететь своими рейсами.Отмечается, что агенты наземных служб авиакомпании ведут активную работу с пассажирами на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполетных процедур.Уточняется, что трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, авиакомпания бесплатно переоформляет на другие ближайшие рейсы."Пассажиры, уже прошедшие досмотр и ожидающие вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонений от расписания обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета отображается на информационном табло аэропорта", — заключила пресс-служба.
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москва, аэропорт шереметьево, задержки рейсов
Происшествия, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, задержки рейсов
В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево"
"Аэрофлот": ситуация с отправлением авиарейсов в "Шереметьево" стабилизируется
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Более 80% рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево", время вылета которых скорректировали из-за погодных условий, уже отправлено. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что в воздушной гавани на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов "Аэрофлота". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево".
"По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", — сказано в сообщении авиакомпании.
В "Аэрофлоте" уточнили, что он совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.
Пресс-служба также сообщила, что в субботу в Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, пассажиры успевают вылететь своими рейсами.
Отмечается, что агенты наземных служб авиакомпании ведут активную работу с пассажирами на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполетных процедур.
Уточняется, что трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, авиакомпания бесплатно переоформляет на другие ближайшие рейсы.
"Пассажиры, уже прошедшие досмотр и ожидающие вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонений от расписания обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета отображается на информационном табло аэропорта", — заключила пресс-служба.
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