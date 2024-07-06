https://1prime.ru/20240706/aeroflot-849881850.html

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево"

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево" - 06.07.2024, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с отправлением рейсов в "Шереметьево"

Более 80% рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево", время вылета которых скорректировали из-за погодных условий, уже отправлено. Об этом сообщила... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T18:41+0300

2024-07-06T18:41+0300

2024-07-06T18:41+0300

происшествия

москва

аэропорт шереметьево

задержки рейсов

https://cdnn.1prime.ru/img/83179/99/831799953_0:32:3166:1813_1920x0_80_0_0_4b04c49c4e0c5da079cb56590bc03514.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Более 80% рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево", время вылета которых скорректировали из-за погодных условий, уже отправлено. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Ранее сообщалось, что в воздушной гавани на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов "Аэрофлота". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево". "По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", — сказано в сообщении авиакомпании. В "Аэрофлоте" уточнили, что он совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.Пресс-служба также сообщила, что в субботу в Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, пассажиры успевают вылететь своими рейсами.Отмечается, что агенты наземных служб авиакомпании ведут активную работу с пассажирами на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполетных процедур.Уточняется, что трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, авиакомпания бесплатно переоформляет на другие ближайшие рейсы."Пассажиры, уже прошедшие досмотр и ожидающие вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонений от расписания обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета отображается на информационном табло аэропорта", — заключила пресс-служба.

https://1prime.ru/20240706/sanktsii-849873382.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, аэропорт шереметьево, задержки рейсов