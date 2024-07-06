https://1prime.ru/20240706/belorussiya-849878425.html
Генсек ШОС назвал преимущества присоединения Белоруссии к организации
Генсек ШОС назвал преимущества присоединения Белоруссии к организации - 06.07.2024, ПРАЙМ
Генсек ШОС назвал преимущества присоединения Белоруссии к организации
Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать лучшему использованию преимуществ объединения и совместному преодолению... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T14:42+0300
2024-07-06T14:42+0300
2024-07-06T14:42+0300
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ПЕКИН, 6 июл – ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать лучшему использованию преимуществ объединения и совместному преодолению вызовов и угроз в региональной и международной повестке, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. В субботу прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата ШОС в Пекине после того, как страна официально стала десятым государством-членом объединения. "С момента своего создания ШОС неукоснительно придерживается Шанхайского духа — взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию", — заявил Чжан Мин, в ходе выступления на торжественной церемонии. Генсек отметил, что ШОС привержена "поддержанию регионального мира и стабильности, развитию регионального экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных обменов и взаимопонимания, чтобы внести нашу мудрость и силы в построение сообщества единой судьбы человечества". По его словам, присоединение Белоруссии позволит "лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке". "Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", — заключил он. ШОС — международная организация, которая основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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шос, белоруссия, присоединение
Экономика, ШОС, БЕЛОРУССИЯ, присоединение
Генсек ШОС назвал преимущества присоединения Белоруссии к организации
Генсек ШОС: присоединение Белоруссии позволит преодолеть вызовы и угрозы
ПЕКИН, 6 июл – ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать лучшему использованию преимуществ объединения и совместному преодолению вызовов и угроз в региональной и международной повестке, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
В субботу прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата ШОС в Пекине после того, как страна официально стала десятым государством-членом объединения.
"С момента своего создания ШОС неукоснительно придерживается Шанхайского духа — взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию", — заявил Чжан Мин, в ходе выступления на торжественной церемонии.
Генсек отметил, что ШОС привержена "поддержанию регионального мира и стабильности, развитию регионального экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных обменов и взаимопонимания, чтобы внести нашу мудрость и силы в построение сообщества единой судьбы человечества".
По его словам, присоединение Белоруссии позволит "лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке".
"Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", — заключил он.
ШОС — международная организация, которая основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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