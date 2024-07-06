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Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке" - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке" - 06.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"
Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T02:02+0300
2024-07-06T02:02+0300
телефонные звонки
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android
смартфоны
эксклюзив
технологии
черный список
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи."Однако можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ телефонах с iOS в основных настройках нужно выбрать пункт "Телефон", там найти опцию "Показ номера" и отключить её.На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис "Определение номера" и отключить.Кроме того, связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.
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телефонные звонки, ios, android, смартфоны, эксклюзив, технологии, черный список
Телефонные звонки, iOS, Android, смартфоны, Эксклюзив, Технологии, черный список
02:02 06.07.2024
 
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"

Эксперт Бастрыкин назвал способы позвонить абоненту вопреки "черному списку"

© fotolia.com / Syda Productions" Мобильные телефоны
 Мобильные телефоны - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / Syda Productions
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи.
"Однако можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.
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В телефонах с iOS в основных настройках нужно выбрать пункт "Телефон", там найти опцию "Показ номера" и отключить её.
На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис "Определение номера" и отключить.
Кроме того, связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.
%Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 02:02
 
Телефонные звонкиiOSAndroidсмартфоныЭксклюзивТехнологиичерный список
 
 
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