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Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"

Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке" - 06.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"

Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T02:02+0300

2024-07-06T02:02+0300

2024-07-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи."Однако можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ телефонах с iOS в основных настройках нужно выбрать пункт "Телефон", там найти опцию "Показ номера" и отключить её.На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис "Определение номера" и отключить.Кроме того, связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.

https://1prime.ru/20240402/nalogovaya-846974332.html

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телефонные звонки, ios, android, смартфоны, эксклюзив, технологии, черный список