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Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке" - 06.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"
Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T02:02+0300
2024-07-06T02:02+0300
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи."Однако можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ телефонах с iOS в основных настройках нужно выбрать пункт "Телефон", там найти опцию "Показ номера" и отключить её.На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис "Определение номера" и отключить.Кроме того, связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.
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телефонные звонки, ios, android, смартфоны, эксклюзив, технологии, черный список
Телефонные звонки, iOS, Android, смартфоны, Эксклюзив, Технологии, черный список
Эксперт научил, как позвонить абоненту, у которого вы в "черном списке"
Эксперт Бастрыкин назвал способы позвонить абоненту вопреки "черному списку"
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи.
"Однако можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.
В телефонах с iOS в основных настройках нужно выбрать пункт "Телефон", там найти опцию "Показ номера" и отключить её.
На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис "Определение номера" и отключить.
Кроме того, связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.
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