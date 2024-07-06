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Пушки творят чудеса. Почему все начали считать россиян богачами - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Пушки творят чудеса. Почему все начали считать россиян богачами
Пушки творят чудеса. Почему все начали считать россиян богачами - 06.07.2024, ПРАЙМ
Пушки творят чудеса. Почему все начали считать россиян богачами
Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по уровню дохода населения. В нем Россия переведена в категорию "страны с высоким уровнем дохода населения". Не... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T08:00+0300
2024-07-06T08:00+0300
мнения аналитиков
богатство
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по уровню дохода населения. В нем Россия переведена в категорию "страны с высоким уровнем дохода населения". Не разобравшись в ситуации, некоторые политики, журналисты и медийные персоны тут же ничтоже сумняшеся начали говорить о "богатом населении", а то и "высоком уровне жизни".Ну что ж, давайте разбираться.Для начала нужно обратить внимание на сам критерий, по которому происходит ранжирование стран. Показатель этот называется "валовой национальный доход (сокращенно ВНД) на душу населения". Как он рассчитывается? В начале определяется совокупный ВНД страны как стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, выведенные из страны нерезидентами. Далее эта величина ВНД делится на среднегодовую численность населения страны и - вуаля! - вот мы и получаем искомую метрику.И вот именно эта удельная величина ВНД и составила в нашей стране в прошлом году аж 14,25 тысячи долларов США на человека в год. Всемирный банк определяет этот удельный доход как "высокий" начиная от уровня 14 тысяч долларов. А значит, Россия вполне заслуженно занимает свое место в списке стран с высоким уровнем дохода населения.Но на самом деле слово "доход" в названии данного показателя скорее вводит в заблуждение. Мы слышим "доход" и подразумеваем, что это мы с вами что-то получаем, что это мы становимся богаче, что это наша жизнь наша становится лучше. Но увы, здесь это только термин (возможно, не совсем удачный). Сущность же данного показателя гораздо сложнее.Обратим внимание на несколько принципиальных моментов.Когда говорится о стоимости товаров и услуг, произведенных на территории страны, имеются в виду именно ВСЕ товары и ВСЕ услуги. То есть абсолютно все! А какое производство наша страна нарастила максимально за последнее время? Правильно, военное. В экономической науке еще со времен Первой мировой войны известна дилемма "пушки или масло". Крайне сложно одновременно обеспечить и то и другое, государству почти всегда приходится выбирать, либо в пользу решения военных задач, либо в пользу уровня и качества жизни. Например, в том же рейтинге Украина, чей гражданский промышленный комплекс фактически сегодня полуразрушен, перешла из категории стран с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего. "Пушки" поистине творят чудеса с цифрами. Но становится ли от производства пушек и снарядов лучше жизнь простого обывателя?Кроме того, в нашей стране действуют существенные ограничения на вывоз капитала. Как результат, негативное влияние на величину ВНД доходов, вывозимых иностранцами, уменьшилось. Но стало ли у нас от этого больше масла?ВНД отражает объем производства в денежном выражении, но он ничего не говорит о качестве производимых товаров, а также об адекватности той цены, по которой они продаются. Можно ли сравнить качество Lada Granta (чья цена в самой базовой, как в народе говорят "пустой", комплектации у производителя составляет 7,4 тысячи евро по текущему курсу) и, например, Renault Logan французского производства (цена которого во Франции в более наполненной комплектации начинается от 7,5 тысячи евро)?При этом ВНД аккумулирует в себе весь рост цен. Вся та инфляция, с которой мы не очень успешно боремся в последнее время, она там, в стоимости произведенных нами товаров и услуг. Весь рост цен, вызванный затруднениями в логистике, проблемами с расчетами, скачками курса национальной валюты, он там, он увеличивает ВНД. Так что большой ВНД вовсе не означает, что человеку при этом хорошо жить.ВНД делится на численность всего населения страны. То есть предполагается, что богатство страны распределяется равномерно. Вы, я, дядя Гриша из далекого колхоза, а также условный "Абрамович", все мы получаем одинаково.При ВНД на человека 14,25 тысячи долларов в год это даст нам по текущему курсу около 104 тысяч рублей в месяц. А что на деле? По данным Росстата, медианная заработная плата (это такая величина заработка, когда 50% работников получают выше этого уровня, а 50% – ниже) за прошлый год составила всего 46,75 тысячи рублей (более чем в 2 раза ниже). В общем доходы у россиян, конечно, хорошие, но только маленькие.В итоге имеем, то, что имеем. Рейтинг, который внушает ложную надежду, а на деле имеет крайне мало общего с реальными доходами и уровнем жизни простых людей.Зачем же его используют? А просто он прекрасно отражает общую ситуацию в экономике. Ту самую "среднюю температуру по больнице", которая может быть и не идеальна, но в целом позволит выявить вспышку "эпидемии" или "повышенную смертность". В нашем случае позволит оценить экономическую ситуации в стране, а также хоть как-то сравнить страны между собой. Ну не придумали пока еще ученые-экономисты ничего лучше и нагляднее. Как только придумают, так сразу внедрят. Ну а пока вот так вот.
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Николай Кузнецов
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Николай Кузнецов
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, богатство
Мнения аналитиков, богатство
08:00 06.07.2024
 
Пушки творят чудеса. Почему все начали считать россиян богачами

Экономист Кузнецов: Россия стала богаче, но на гражданах это не отражается

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Николай Кузнецов
Николай Кузнецов
доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по уровню дохода населения. В нем Россия переведена в категорию "страны с высоким уровнем дохода населения". Не разобравшись в ситуации, некоторые политики, журналисты и медийные персоны тут же ничтоже сумняшеся начали говорить о "богатом населении", а то и "высоком уровне жизни".
Ну что ж, давайте разбираться.
Для начала нужно обратить внимание на сам критерий, по которому происходит ранжирование стран. Показатель этот называется "валовой национальный доход (сокращенно ВНД) на душу населения". Как он рассчитывается? В начале определяется совокупный ВНД страны как стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, выведенные из страны нерезидентами. Далее эта величина ВНД делится на среднегодовую численность населения страны и - вуаля! - вот мы и получаем искомую метрику.
И вот именно эта удельная величина ВНД и составила в нашей стране в прошлом году аж 14,25 тысячи долларов США на человека в год. Всемирный банк определяет этот удельный доход как "высокий" начиная от уровня 14 тысяч долларов. А значит, Россия вполне заслуженно занимает свое место в списке стран с высоким уровнем дохода населения.
Но на самом деле слово "доход" в названии данного показателя скорее вводит в заблуждение. Мы слышим "доход" и подразумеваем, что это мы с вами что-то получаем, что это мы становимся богаче, что это наша жизнь наша становится лучше. Но увы, здесь это только термин (возможно, не совсем удачный). Сущность же данного показателя гораздо сложнее.
Обратим внимание на несколько принципиальных моментов.
Когда говорится о стоимости товаров и услуг, произведенных на территории страны, имеются в виду именно ВСЕ товары и ВСЕ услуги. То есть абсолютно все! А какое производство наша страна нарастила максимально за последнее время? Правильно, военное. В экономической науке еще со времен Первой мировой войны известна дилемма "пушки или масло". Крайне сложно одновременно обеспечить и то и другое, государству почти всегда приходится выбирать, либо в пользу решения военных задач, либо в пользу уровня и качества жизни.
Например, в том же рейтинге Украина, чей гражданский промышленный комплекс фактически сегодня полуразрушен, перешла из категории стран с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего. "Пушки" поистине творят чудеса с цифрами. Но становится ли от производства пушек и снарядов лучше жизнь простого обывателя?
Кроме того, в нашей стране действуют существенные ограничения на вывоз капитала. Как результат, негативное влияние на величину ВНД доходов, вывозимых иностранцами, уменьшилось. Но стало ли у нас от этого больше масла?
ВНД отражает объем производства в денежном выражении, но он ничего не говорит о качестве производимых товаров, а также об адекватности той цены, по которой они продаются. Можно ли сравнить качество Lada Granta (чья цена в самой базовой, как в народе говорят "пустой", комплектации у производителя составляет 7,4 тысячи евро по текущему курсу) и, например, Renault Logan французского производства (цена которого во Франции в более наполненной комплектации начинается от 7,5 тысячи евро)?
При этом ВНД аккумулирует в себе весь рост цен. Вся та инфляция, с которой мы не очень успешно боремся в последнее время, она там, в стоимости произведенных нами товаров и услуг. Весь рост цен, вызванный затруднениями в логистике, проблемами с расчетами, скачками курса национальной валюты, он там, он увеличивает ВНД. Так что большой ВНД вовсе не означает, что человеку при этом хорошо жить.
ВНД делится на численность всего населения страны. То есть предполагается, что богатство страны распределяется равномерно. Вы, я, дядя Гриша из далекого колхоза, а также условный "Абрамович", все мы получаем одинаково.
При ВНД на человека 14,25 тысячи долларов в год это даст нам по текущему курсу около 104 тысяч рублей в месяц. А что на деле? По данным Росстата, медианная заработная плата (это такая величина заработка, когда 50% работников получают выше этого уровня, а 50% – ниже) за прошлый год составила всего 46,75 тысячи рублей (более чем в 2 раза ниже). В общем доходы у россиян, конечно, хорошие, но только маленькие.
В итоге имеем, то, что имеем. Рейтинг, который внушает ложную надежду, а на деле имеет крайне мало общего с реальными доходами и уровнем жизни простых людей.
Зачем же его используют? А просто он прекрасно отражает общую ситуацию в экономике. Ту самую "среднюю температуру по больнице", которая может быть и не идеальна, но в целом позволит выявить вспышку "эпидемии" или "повышенную смертность". В нашем случае позволит оценить экономическую ситуации в стране, а также хоть как-то сравнить страны между собой. Ну не придумали пока еще ученые-экономисты ничего лучше и нагляднее. Как только придумают, так сразу внедрят. Ну а пока вот так вот.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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