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СМИ: Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной
СМИ: Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной - 06.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной
Болгария на предстоящем на следующей неделе на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T00:00+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Болгария на предстоящем на следующей неделе на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева. "Действующий премьер-министр Димитар Главчев объявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной", — сказано в сообщении. По словам Главчева, нет "ничего лучше", чем переговоры, "в которых Болгария могла бы стать посредником", но Novinite отметило, что скептически настроен по отношению к тому, что Болгарию примут в качестве медиатора. "Я сделаю хорошее предложение, но нам нужно согласие, чтобы быть признанными в качестве посредников. Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", — процитировало агентство его слова. Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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болгария, нато, россия, украина, мирные переговоры
Политика, БОЛГАРИЯ, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
СМИ: Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной
Novinite: Болгария на саммите НАТО предложит переговоры между Москвой и Киевом
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Болгария на предстоящем на следующей неделе на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.
"Действующий премьер-министр Димитар Главчев объявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной", — сказано в сообщении.
По словам Главчева, нет "ничего лучше", чем переговоры, "в которых Болгария могла бы стать посредником", но Novinite отметило, что скептически настроен по отношению к тому, что Болгарию примут в качестве медиатора.
"Я сделаю хорошее предложение, но нам нужно согласие, чтобы быть признанными в качестве посредников. Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", — процитировало агентство его слова.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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