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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера

В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера

В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T09:22+0300

2024-07-06T09:22+0300

2024-07-06T09:23+0300

происшествия

бурятия

пожары

режим чс

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона.В сообщении пресс-службы указывается: "В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами". Вместе с тем сообщается, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия было зафиксировано свыше 270 пожаров, которые охватили 113 259 га.

https://1prime.ru/20240703/pozhar-849698739.html

бурятия

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бурятия, пожары, режим чс