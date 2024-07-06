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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T09:22+0300
2024-07-06T09:23+0300
происшествия
бурятия
пожары
режим чс
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона.В сообщении пресс-службы указывается: "В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами". Вместе с тем сообщается, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия было зафиксировано свыше 270 пожаров, которые охватили 113 259 га.
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бурятия, пожары, режим чс
Происшествия, Бурятия, пожары, режим ЧС
09:22 06.07.2024 (обновлено: 09:23 06.07.2024)
 
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера

Власти: в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве под Курганом
Пожар в лесном массиве под Курганом - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона.
В сообщении пресс-службы указывается: "В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами".
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье
3 июля, 14:05
Вместе с тем сообщается, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия было зафиксировано свыше 270 пожаров, которые охватили 113 259 га.
 
ПроисшествияБурятияпожарырежим ЧС
 
 
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