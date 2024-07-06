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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T09:22+0300
2024-07-06T09:22+0300
2024-07-06T09:23+0300
происшествия
бурятия
пожары
режим чс
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона.В сообщении пресс-службы указывается: "В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами". Вместе с тем сообщается, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия было зафиксировано свыше 270 пожаров, которые охватили 113 259 га.
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бурятия, пожары, режим чс
Происшествия, Бурятия, пожары, режим ЧС
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
Власти: в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. В Бурятии ввели режим "чрезвычайной опасности" регионального характера в связи с лесными пожарами, передает пресс-служба правительства региона.
В сообщении пресс-службы указывается: "В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами".
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье
Вместе с тем сообщается, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия было зафиксировано свыше 270 пожаров, которые охватили 113 259 га.