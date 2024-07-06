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Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США
Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США - 06.07.2024, ПРАЙМ
Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США
В Демократической партии Соединенных Штатов царит хаос, заявил на своей странице в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T07:43+0300
2024-07-06T07:50+0300
политика
демократическая партия сша
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии Соединенных Штатов царит хаос, заявил на своей странице в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца, - написал предприниматель. - Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам". Ранее губернатор Массачусетса Маура Хили стала первым сенатором-демократом, открыто призвавшим действующего президента выйти из предвыборной гонки.Выборы президента США намечены на 5 ноября.
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демократическая партия сша, экспертное мнение
Политика, Демократическая партия США, экспертное мнение
07:43 06.07.2024 (обновлено: 07:50 06.07.2024)
 
Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США

Американский миллиардер Сакс: в Демократической партии США царит хаос

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии Соединенных Штатов царит хаос, заявил на своей странице в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца, - написал предприниматель. - Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам".
Ранее губернатор Массачусетса Маура Хили стала первым сенатором-демократом, открыто призвавшим действующего президента выйти из предвыборной гонки.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ
Вчера, 19:35
Выборы президента США намечены на 5 ноября.
 
ПолитикаДемократическая партия СШАэкспертное мнение
 
 
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