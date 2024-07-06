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Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США

Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США - 06.07.2024, ПРАЙМ

Американский миллиардер Сакс рассказал о хаосе в Демпартии США

В Демократической партии Соединенных Штатов царит хаос, заявил на своей странице в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T07:43+0300

2024-07-06T07:43+0300

2024-07-06T07:50+0300

политика

демократическая партия сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии Соединенных Штатов царит хаос, заявил на своей странице в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца, - написал предприниматель. - Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам". Ранее губернатор Массачусетса Маура Хили стала первым сенатором-демократом, открыто призвавшим действующего президента выйти из предвыборной гонки.Выборы президента США намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240705/bayden-849867722.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

демократическая партия сша, экспертное мнение