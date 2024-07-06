https://1prime.ru/20240706/dogovor-849879616.html
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение - 06.07.2024, ПРАЙМ
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:58+0300
2024-07-06T15:58+0300
2024-07-06T16:39+0300
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин."По итогам двусторонней встречи с главой ЦБ России было подписано двустороннее валютное соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок, банковской системе и бизнесменам будут объявлены необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами ", - приводит слова Фарзина агентство Tasnim.
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россия, иран, иностранная валюта, договор
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, иностранная валюта, договор
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение
Россия и Иран заключили валютное соглашение для обеспечения ликвидности нацвалют
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
"По итогам двусторонней встречи с главой ЦБ России было подписано двустороннее валютное соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок, банковской системе и бизнесменам будут объявлены необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами ", - приводит слова Фарзина агентство Tasnim.
Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем